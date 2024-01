¿Son pololos?: La Guarén y Nicolás Solabarrieta entregan detalles de su incipiente relación

La relación entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida como La Guarén, ha trascendido más allá del ámbito mediático del reality Tierra Brava. Lo que comenzó como un romance en el encierro de Canal 13, ahora se consolida como una incipiente relación amorosa fuera del programa, evidenciada en diversas apariciones públicas y en las redes sociales, donde la pareja comparte momentos juntos.

A través de plataformas digitales, la pareja ha dejado ver su conexión en salidas a discotecas, eventos con compañeros de Tierra Brava y transmisiones en vivo en Instagram. Durante uno de estos lives, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres respondió preguntas de sus seguidores, abordando la naturaleza de su relación.

La pregunta clave sobre si eran oficialmente una pareja surgió, ante lo que Valentina Torres le consultó al exfutbolista: “¿Somos pololos?”. A lo que Nico Solabarrieta respondió: “Todavía no. Pero lo vai a ser”.

Además de abordar su relación, la pareja respondió a especulaciones sobre una bolsa presente en el departamento de Nicolás durante la transmisión en vivo. Ante las insinuaciones de algunos seguidores sobre la posibilidad de contener drogas, Nicolás y La Guarén aclararon que: “No, nosotros no fumamos marihuana”.

¿Viven juntos?

Más adelante, un seguidor le preguntó a la pareja si actualmente residen en el mismo hogar. “No vivimos juntos, pero prácticamente yo igual decidí vivir acá (ríe). Por lo que ven, no tengo ropa, no tengo nada acá, pero vivo acá porque quiero”, contestó

Previamente, en una entrevista con Las Últimas Noticias, La Guarén compartió sus reflexiones sobre este nuevo capítulo en su vida amorosa. “Nos seguimos conociendo aún (…) En el encierro tuvimos un pololeo de reality. Él es un hombre increíble y espero que pueda llegar a ser una relación”, afirmó.