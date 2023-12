¿Combos y escándalo? Acusan a Luis Mateucci y a Nicolás Solabarrieta de protagonizar feroz pelea en evento

Andaban los cuatro, celebrando la Navidad. Luis Mateucci, Daniela Aránguiz, Nicolás Solabarrieta y La Guarén salieron juntos a un prendido carrete.

Los ex Tierra Brava decidieron disfrutar de su salida del programa y sus apasionados romances. Una idea que no habría terminado nada de bien.

Esto porque el argentino y el hijo de Fernando Solabarrieta se habrían terminado agarrando a combos con gente del mismo evento.

Una gresca compleja en la que la ex Mekano terminó tratando de separarlos, y donde el retoño de Ivette Vergara compartió hasta un video-denuncia en sus redes.

Luis Mateucci, desencajado

Así, además del posteo de Solabarrieta, donde él mismo adelantó que habían tenido un problema en el festejo, en Zona de Estrellas revelaron más detalles del asunto.

De hecho, fue Adriana Barrientos quien contó que Ignacia Michelson, presente en la misma fiesta, le habría dicho por teléfono: “amiga dame un minuto, está la Daniela Aránguiz con Luis Mateucci. Luis le está pegando a un hombre”.

“Hubo un tremendo problema, estaba Solabarrieta con la Guarén, pero más tarde vino un tipo, se acercó a Luis, parece que estaban ambos con muchas copas de más, y Luis procede a arreglar el tema a charchazo limpio”, agregó La Leona.

Luego, su compañero Hugo Valencia se comunicó con Aránguiz, quien confesó más detalles. “Efectivamente, concurren los cuatro implicados. Llegan a la fiesta, todo bien, les entregan una mesa. Y creo que llega el hermano de Nico Solabarrieta y él sale de esta mesa VIP, cuando vuelve hay una persona que le dice no puedes ingresar. Mientras ocurre esta discusión, en el sector de la mesa ve esta situación el señor Mautecci y va a defender a Nico Solabarrieta y ahí ocurre una discusión con esta persona”, relató el periodista.

“Se ocasiona una discusión que va subiendo de tono, lo que me cuenta la Daniela es que ella se da cuenta de que esto puede pasar a una situación mayor y le dice a Luis ‘esta cuestión no puede seguir así, nos vamos’ y a las once de la noche se van los cuatro”, complementó.

De esta forma, tras escuchar todas las versiones, lo que sí quedó claro es que Luis Mateucci y Nicolás Solabarrieta sí habrían enfrentado un problema en el evento, donde en vez de pasarlo bien, terminaron saliendo de la forma más molesta.