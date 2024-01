Francisca Crovetto: “Santiago 2023 me ayudó más que Tokio 2020 para los próximos Juegos Olímpicos”

Santiago

Durante la presentación de la alianza que le permitirá al Comité Olímpico de Chile contar con el respaldo médico de la Clínica Universidad de Los Andes, en ADN Deportes pudimos conversar con una de las deportistas presentes en el evento: Francisca Crovetto.

La tiradora skeet ya vive los primeros días del año con intensidad, considerando que ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024. “Deseo mi medalla olímpica desde que soy pequeña, viendo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004″, comentó, valorando el hecho de haberse podido saltar las dos primeras Copas del Mundo de la especialidad, en Egipto y Marruecos, al ya tener el cupo.

Todo para aprovechar el descanso al máximo tras un 2023 que la tuvo como campeona en Santiago 2023. “No ha sido difícil cambiar el chip. Nunca me quedé solo con eso. Ya estaba clasificada a París, que es un gran objetivo, pero al día siguiente de ganar ya estaba pensando en cómo prepararme”, remarcó Francisca Crovetto, quien valoró la presión vivida como local al momento de preparar la próxima “cita de los anillos”, la que será la cuarta de su carrera tras Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

“Más que los Juegos Olímpicos anteriores, Santiago 2023 me ayudó mucho para lo que podría ser París 2024. Los Juegos Panamericanos en casa fueron de una tremenda exposición mediática, la presión de ganar una medalla panamericana. Al principio fue muy duro, tuve que trabajarlo mental y espiritualmente incluso, no sabía como lo haría y con las tribunas llenas, algo que no es usual en mi deporte. Tenía mucho susto, no era de las personas que estaba tan motivada con ser local, pero toda la experiencia me ayudaron a entrenarme para lo que viene”, aseguró la deportista nacional.

Ya a fines de febrero tendrá su primera gran competencia del año, el Panamericano específico de tiro, en Santo Domingo, pero con el foco puesto en los Juegos Olímpicos. “Trabajar mucho mi mente, la presión, estar presente en cada entrenamiento, más consciente de cada plato”, concluyó la representante de los deportistas en el directorio del Comité Olímpico de Chile.