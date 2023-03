“No me meto en cahuines”: Jorge González responde a acusaciones de su expolola por maltrato

Todo partió con una storie en la que Daniela Pizarro se refirió a uno de los hits más recordados de su expololo Jorge González, de 58 años. “Corazones Rojos (ríe) Escribo canciones y después le pego a las mujeres (ríe) Sigan siendo fans“, escribió. Y tras ello, no paró de desahogarse y con ello denunciar la violencia doméstica que presuntamente cometió el cantante en su contra.

“El tiempo pasa y la gente sigue hablando de mí. Tú habla como sí estaba ahí, dijo Anuel. Y yo nunca me defendí por miedo. Pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo”, comentó más adelante, en una serie de stories en Instagram a las que obtuvo acceso La Cuarta.

Luego, agregó: “En todo caso, me acaban de decir que no es secreto para nadie que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres. Igual no está de más actualizar a la generación Z“.

Los dichos de Pizarro y la respuesta de González

Posteriormente, la joven que terminó su relación con el exvocalista de Los Prisioneros en el 2022, arremetió contra sus fans. “Un hombre te puede vulnerar en lo más sagrado y quitarte hasta la dignidad, pero está todo bien si en un momento fue tu sustento económico“, ironizó.

“Atacan a las abolicionistas de la prostitución y defienden que se pague por violar. Pero también defienden la violencia doméstica y económica. Ya han pasado años y me quedó claro que para ustedes así nomás. Que te peguen, total te mantiene. Además, está con el pueblo sípo apruebo“, añadió después.

Finalmente, Daniela Pizarro incluso hizo una advertencia, de que no iba a parar de subir stories, si las seguidoras del artista nacional no paraban de criticarle. “Mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo como todo lo que vende. Si me siguen hueando voy a hablar, ya fui bajo perfil mucho tiempo“, sentenció.

Mientras que, al ser consultado por ADN, Jorge González declinó referirse a este tema. “No me meto en cahuines“, fue lo único que respondió.