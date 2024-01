Redes sociales estallan en furia luego de que Gabriel Alemparte le realizara desubicada pregunta a Valeria Cárcamo

Un nuevo momento polémico se vivió en Sin Filtros, programa que conduce Gonzalo Feito. Esta vez, el panelista que se llevó todas las críticas fue Gabriel Alemparte, exfuncionario público durante los gobiernos de la Concertación y actual vicepresidente de Demócratas. Cuestionamientos que llegaron contra el abogado a raíz de una desubicada pregunta que le hizo a la militante de Revolución Democrática (RD), Valeria Cárcamo.

“Tú dijiste en una ocasión en Valparaíso: ‘Somos violadas por Carabineros’. O sea, lo dijiste en primera persona plural, esto te involucra a ti. Quiero preguntarte si tú fuiste víctima de violaciones a los derechos humanos, en específico en el delito de violación, que me parece muy grave”, dijo Alemparte dirigiéndose a Valeria Cárcamo.

“Y si hiciste la denuncia correspondiente, porque aquí, como se han dicho muchas cosas al boleo respecto al actuar de Carabineros, y con respecto de particularmente del hecho que se calificaron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, me parece un poco grave que no se haya hecho la denuncia. A lo mejor tú nos podrías decir si eso es efectivo o no”, añadió después.

Las reacciones que provocaron los dichos de Alemparte en el mismo programa

A pesar de lo grave que fue la pregunta que hizo el abogado Alemparte a Valeria Cárcamo, en el resto del panel solamente uno levantó la voz en defensa de la militante de Revolución Democrática.

El militante del Partido Demócrata Cristiano, Nicolás Preuss, fue el único que defendió a su compañera en el panel. “A mí me parece Gabriel, que estás cometiendo un error. A una mujer no se le pregunta, y menos en un programa de televisión, si ella ha recibido un ataque sexual, sea de quien sea, sea institucional, sea Carabineros, es una pregunta que no se hace a una mujer y menos en un canal de televisión. Hay que tener un poco de gusto”, sostuvo.

“Lo que le acaba de preguntar Gabriel es algo que tiene que ver con la individualidad y la propiedad de cada persona, en este caso las mujeres. Me parece de muy mal gusto, Gabriel, que tú le hagas una pregunta en ese sentido”, complementó.

Mientras que, en contraposición, Gonzalo Feito, el conductor de Sin Filtros, buscaba relativizar y hasta justificar la pregunta que hizo el vicepresidente de Demócratas. A su vez, que el mismo Alemparte hacía comentarios como: “Ya, ya, va a llorar”.

"Hay un video de Valeria donde dice que las mujeres son violadas por Carabineros en plural ¿Valeria tú fuiste víctima de violación? ¿Hiciste la denuncia?"@jgalemparte emplaza y le pregunta a @vidalcvale sobre sus dichos en el estallido

¿Qué dijo Valeria Cárcamo?

Más adelante, a través de su cuenta en X, la militante de Revolución Democrática se refirió a la desubicada pregunta que profirió Alemparte en su contra. “Hoy, en el programa Sin Filtros, el vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte me preguntó si fui violada, y si denuncié. Entre eso dijo ‘va a llorar’ y ‘se hace la víctima’”, expuso Valeria.

Luego agregó: “Ninguna mujer, sea yo u otra, debe vivir ese nivel de exposición en espacios públicos como TV abierta. Quiero agradecer a Nicolás Preuss que me acompañó en ese momento”.

Revolución Democrática cuestionó a Alemparte

Por su parte, desde el partido en el que milita Valeria Cárcamo, Revolución Democrática, se condenaron con dureza las declaraciones del abogado Gabriel Alemparte. “Inaceptable el violento emplazamiento de Gabriel Alemparte, ¡trasgrede todo límite! Todo el apoyo a Valeria Vidal”, escribió Diego Vela Grau, presidente de RD.

Además, de que, desde la bancada de diputados de Revolución Democrática, exigieron que se tomara medidas. “No es cualquier pregunta la de Gabriel Alemparte, vicepresidente de Demócratas, a Valeria Cárcamo, ¡es violencia machista! Cuestionar, increpar y re victimizar a una posible víctima, es de miserables. No debiese ostentar su cargo. Senadora Ximena Rincón, ¿su partido tomará acciones o palco? ¡Un abrazo compañera Valeria! ¡No estás sola!”, comentó la diputada Coca Ericka Ñanco.

E igualmente, el diputado Andrés Giordano expresó: “Senadora Ximena Rincón, ni Usted ni su partido pueden tomar palco por las acciones de su vicepresidente, Gabriel Alemparte, quien preguntó en vivo a Valeria Cárcamo si fue violada. Es una posible revictimización televisada. No todo es válido en política. Deben disculparse”.

Las redes sociales estallaron

A continuación, algunos tuits que se leyeron en X a propósito de la desubicada pregunta de Alemparte.

@jgalemparte existen más de 100 denuncias en contra de Carabineros por delitos sexuales, incluyendo violación. Incluso, Fiscalía está investigando La Manada de Carabineros. Y por último: JAMÁS SE LE PREGUNTA A UNA PERSONA SI FUE VÍCTIMA DE UNA AGRESIÓN SEXUAL. VIOLENTO!

La senadora @ximerincon y su partido @PDemocratasCL deben expulsar a @jgalemparte, si no lo hacen lo están avalando. En política no todo es válido, hay límites. Vaya todo mi apoyo a @vidalcvale, compañera del FA.

Increíble que solo @preuss_cl levantara la voz para rechazar con fuerza el actuar de Alemparte en #SinFiltros Uno podrá entender que la derecha calle, pero no que panelistas que se dicen de izquierda callen y miren para el lado.

Sin Filtros es la versión cuma de un programa político, que mezcla mesa central con SQP y algo de primer plano. Es violento, prepotente y malo en todo sentido.

Es el generador de reels perfecto de la extrema derecha. — ¨ノ RicardoNTN (@ProgramaNTN) January 5, 2024

Donde estaba @gonzalofeito que NO INTERRUMPIÓ esta pregunta. Donde está la ética periodística y el límite. @jgalemparte creo que este es un exceso. Nunca se debe revictimizar a las mujeres con estas preguntas. Conoces la revictimizacion? Esto es inaceptable en TV abierta

Cuando debates, nunca (pero nunca) le debes faltar el respeto a una mujer en un tema tan sensible y doloroso como una violación



Te pasaste 50 pueblos @jgalemparte. Fuiste burdo, bruto y cobarde porque sabes que no te pasará nada.



Te mando un abrazo grande @vidalcvale. — Ivan Poduje (@ipoduje) January 5, 2024

Alemparte es un mercenario pagado para ensuciar el país. Es realmente repugnante.



Alemparte es un mercenario pagado para ensuciar el país. Es realmente repugnante.

La cloaca política que es SIN FILTRO tocó fondo. No se puede caer más bajo.