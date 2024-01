¿Falta de criterio? Pamela Leiva acusó que le negaron paso en peaje pese a seguir ambulancia con su mamá grave

Pamela Leiva acusó, entre lágrimas, que no la dejaron pasar por un peaje pese a ir siguiendo la ambulancia que llevaba a su mamá, en estado grave.

La comediante contó el hecho en sus redes sociales, donde reveló el drama mientras su preocupación crecía al saber que su progenitora estaba en riesgo vital.

“A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio (…) no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje… y la ambulancia siguió con ella y aquí me tienen esperando”, indicó.

La exchica reality lloró amargamente, explicando que incluso ofreció pagar con tarjeta o transferencia, pero le negaron la opción.

Pamela Leiva y la salvada

Así, la triunfadora de Viña finalmente pudo pasar gracias a la solidaridad de una persona, que la ayudó en su situación.

“Le quiero dar las gracias al señor que me ayudó”, indicó con la voz quebrada, todavía muy descompuesta con lo ocurrido.

El hecho generó un gran debate en redes, donde varios acusaron la falta de criterio de quienes trabajan en el lugar.

“Lo ocurrido a Pamela Leiva le puede pasar a cualquiera, el peaje debería tener más métodos de pago como por ejemplo código QR como se hace en el metro. No sé, yo le hubiese dicho transfiéreme la plata y te pago. Los culiaos cero solución”, dijo una cibernauta.

En tanto, en el Buenos Días a Todos también abrieron la discusión, donde Eduardo Fuentes lideró las críticas al respecto.

☀️ #BuenosDíasTVN | ¿Falta de criterio? No dejaron pasar a Pamela Leiva por no tener efectivo mientras iba tras una ambulancia que llevaba a su madre en riesgo vital



☀️ #BuenosDíasTVN | ¿Falta de criterio? No dejaron pasar a Pamela Leiva por no tener efectivo mientras iba tras una ambulancia que llevaba a su madre en riesgo vital

Tras todo esto, finalmente Pamela Leiva pudo llegar a acompañar a su mamá, que sigue muy grave. “Está con coma inducido y (conectada) a ventilación mecánica”, dijo en sus redes, y luego en el matinal de TVN añadió que “sigue en estado crítico... tiene muy comprometida la vía aérea”. ¡Mucha fuerza!