A contar de 2024 subirá cerca de 4,8% el costo en el valor de los peajes, el cual incluye el método de pago TAG.

En ese contexto, un registro audiovisual de ADN dio cuenta de un abusivo cobro en la Autopista Central, una de las rutas más transitadas de la capital.

El video muestra cómo se cobra un monto de dinero a conductores en la ruta mencionada anteriormente, específicamente en la salida a América Vespucio, pese a no utilizar el servicio.

“Esta es una situación que ya se había mencionado anteriormente y que ahora registro para los auditores de Radio ADN”, parte el registro.

“Me dirijo hacia el norte a través de la Autopista Central, la Ruta 5, en el empalme con Américo Vespucio. Acá está la salida, el brazo a mano derecha, el pago correspondiente del TAG, $409″, se puede apreciar en el video.

“Tomo el brazo a la derecha para empalmar con Vespucio Norte. Me estoy dirigiendo hacia la Villa de los Libertadores, que es a la altura de la calle Independencia. Entro a un pequeño brazo de Vespucio Norte. Debo pagar $267 en tarifa baja. Esto es el doble en tarifa alta. Y de inmediato, porque así lo indica mi destino, me salgo a la caletera. Es decir, no ingreso en ningún momento a Vespucio”, se denuncia en el archivo de ADN.

“Es un cobro, en mi opinión, injusto. Ese pórtico debería estar más adelante porque castiga a aquellos automovilistas que hacen este recorrido y que en ningún momento usan Vespucio Norte. Un cobro absolutamente perjudicial para los automovilistas que hacen esta ruta”, concluye el video.

¿Cuánto aumentarán las tarifas del peaje y del TAG?

La noticia que afecta los bolsillos de los automovilistas en Chile implicará un alza de 4,8% en los dos servicios.

Dependiendo de las rutas y localidades, el precio varía y no es un monto único, por tanto, el costo total al final de la cuenta también lo hará.

De esta forma, el alza en el desplazamiento supone un nuevo cambio luego de que en el pasado mes de julio también se aplicara un 6,7%.

Y mientras en enero de este año la subida implicó 6,6%, la realidad en cifras que alcanzó en 2023 un total 13,3%.