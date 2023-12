Camisetas de regalo a cambio de licencias: revelan nuevos detalles de investigación a jugadores de Colo Colo

La investigación abierta por la Policía de Investigaciones (PDI) en torno a la obtención irregular de licencias de conducir por parte de 22 jugadores de Colo Colo entre 2016 y 2022, sumó una nueva arista este viernes.

Uno de los jugadores involucrados en el caso, quien vistió la camiseta del “Cacique” entre 2014 y 2021, conversó con Mega y entregó nuevos detalles de la investigación por parte de la Fiscalía de Santa Cruz.

“Hace años que no estoy en el club. En ese momento, nadie tenía idea de estas licencias y de dónde eran. Pero lo que entiendo, es que era un caballero que iba y hacía las licencias y nada más. Pero no sé el nombre”, reconoció el futbolista, quien no reveló su nombre.

“No sabía que eran falsas o que eran ilegales. No tenía idea”, agregó, asegurando que la persona que gestionaba las presuntas licencias irregulares, ingresaba frecuentemente al estadio Monumental para tener contacto con los jugadores.

Según indicó el medio citado, ese misterioso personaje sería Anibal Valenzuela Cariz, quien actualmente es el subdirector de Tránsito de la municipalidad de Nancagua. No obstante, en el momento de mayor emisión de licencias de conducir a los jugadores de Colo Colo figuraba como el director del departamento.

De acuerdo al documento que presentó el fiscal Claudio Meneses al Tribunal de Santa Cruz, el mecanismo empleado por “los funcionarios” tendría relación con entregarles las licencias de conducir a cambio de regalos de camisetas e indumentarias de los jugadores.

“Además, ninguno de ellos (los 22 futbolistas) habría dado el examen ni las pruebas requeridas de acuerdo al art.13 y siguientes de la Ley de Tránsito”, se detalla en el escrito al que tuvo acceso Mega.