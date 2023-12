“No tiene justificación”: presidente de Colegio de Profesores ante despido masivo de docentes en Ñuñoa

La tarde de este jueves, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar se refirió al despido masivo de trabajadores que se realizó en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Esto, luego que en distintos colegios y liceos públicos, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, se dieron casos de no renovaciones de contratos, afectando a más de 200 funcionarios y funcionarias.

“Esto es insólito”

Frente a esta situación, el ministro Aguilar manifestó que “esto es insólito y no tiene ninguna justificación ni pedagógica, ni laboral, ni económica. Este no es un municipio que tenga grandes déficits(...) es una medida que no entendemos”.

“Todos los años los docentes tenemos que enfrentar situaciones de despido. Ahí acudimos como Colegio de Profesores y Profesoras muchas veces, pero en este caso, es inusitada la cantidad de despedidos y despedidas”, agregó.

Llamado a la alcaldesa

En esa línea, el jefe gremial hizo un llamado a la alcaldesa Emilia Ríos para que revierta la medida. “Espero que se deje sin efecto, porque el Padem no contempla ni disminución de matrículas, ni disminución de horas docentes, entonces ¿qué justifica que se deje a 250 familias sin su sustento?”.

“Alcaldesa revierta esta situación. Su discurso representa una postura cercana a los trabajadores, representa una postura de sensibilidad social, una postura humana. Y, por lo tanto, creo que usted no puede estar de acuerdo con esta decisión”, concluyó el ministro Mario Aguilar.