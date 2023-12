Excarabinera denunció abusos en la institución y amenazas de excompañeros: “Me ofrecían dinero para acostarme con ellos”

Son durísimas y complejas. Las acusaciones de la excarabinera Ilaisa Henríquez contra sus excompañeros y la institución son graves.

Es que la exfuncionaria decidió lanzar una denuncia en sus redes sociales, donde habla de abuso, propuestas sexuales y amenazas.

Esto en el marco de su desarrollo como policía, desde la escuela hasta su incorporación a una comisaría de Santiago Centro, donde habría vivido y visto un sinfín de situaciones ilícitas.

“Eso lo empecé a vivir desde el día 1 que llegué a la comisaría, de hecho lo hablé con los jefes y nunca pasó nada”, señaló.

Excarabinera y su denuncia

Así, Ilaisa relató que “yo hacía mi servicio, siempre me ofrecían acortarme el servicio a cargo de algo, que fuéramos a una habitación, siempre había propuestas referentes a algo sexual”.

“Cuando supieron que me gustaban las mujeres, me decían ‘eres un desperdicio, por qué eres así'. Que si lo intentaba con ellos habría más oportunidades... ‘te ofrezco tanto dinero’”, comentó.

El suplicio continuó por meses, con mensajes, insinuaciones y fotografías sexuales que le enviaban vía chat. “Fue un proceso complicado porque yo idealicé la institución de una forma que quizás no lo tenía que hacer, iba súper motivada, era mi carrera”, señaló decepcionada.

Por eso, decidió alzar la voz, primero en sus redes sociales y luego en el Contigo en la Mañana, donde abordaron su caso.

“Me aburrí del silencio y creo que es momento de hablar sin tapujos, contar a detalles el acoso que he sufrido hace varios meses. Abuso por parte de quienes fueron mis compañeros en Carabineros de Chile, padres de familia que me ofrecían dinero para acostarme con ellos y ante mi negativa se me enjuiciaba, ver cómo se abusaba de poder ante el comercio ambulante y detenciones”, indicó.

Posterior a esta denuncia, la dieron de baja. Y fue peor, porque empezaron las amenazas, a tal punto que incluso posteó una imagen de ella con golpes en su rostro.

Finalmente, la excarabinera publicó que “si amanezco muerta ya saben por qué... conozco de cerca a mujeres a las que mataron por hablar”, preocupando a sus seguidores y recibiendo apoyo total frente a su compleja denuncia.