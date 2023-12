En el Ciudadano ADN conversamos con Ilaisa Henríquez, excarabinera que denunció abusos por parte de funcionarios de la institución.

“Es un proceso muy difícil, pero creo que el apoyo de red familiar, pareja y de mucha gente que al hacerlo público, te apoya, yo creo que esa es la fuerza que te insta a seguir viniendo a un matinal o a la radio, seguir haciéndolo viral, de alguna manera”, comentó Henríquez al inicio de la conversación.

Ilaisa Henríquez y su testimonio

Acto seguido, la excarabinera entregó un resumen de su situación. “Estaba en una institución, llevaba dos años de escuela (era parte de la reforma de Carabineros, la primera promoción de dos años) y vi cosas que no me parecieron desde el inicio, pero yo creo que fueron incrementando al egresar de esta institución”, relató.

“Egresé a la 1a Comisaría de Santiago, una céntrica, en el centro de la Capital. Vi situaciones anómalas, masculinas sobre todo, que me molestaban al hacer referencia a mi cuerpo, a intentar tocarme”, aseguró, para luego mencionar que las conductas lascivas “no eran solo verbales, sino que fueron una cantidad de situaciones que llegan a un punto en que uno dice ‘este es mi límite’”.

En esa misma línea, Henríquez se refirió a cómo fue su experiencia cuando empezó a poner límites “en dos situaciones muy graves”.

“Se normalizaba el tema de los golpes y se normalizaba un tema en el comercio ilegal, que se quedaban con las cosas. Yo me retractaba de todo eso y el problema nació ahí, cuando todos lo hacían y yo no lo hacía”, compartió.

Acusación de hackeo

Alaisa relató que el acoso ha llegado a cruzar límites, incluso denunció que antes de entrar al programa le habían hackeado el teléfono celular y habían comenzado a enviar mensajes a su pareja.

También relató que en una oportunidad sufrió un choque en motocicleta y que a los pocos minutos la llamaron para decirle que “esto te pasa y te va a seguir pasando si sigues hablando”.

Una falta de contención

La expolicía también comentó que, a raíz de lo anterior, comenzó a ser excluida dado que sus compañeros pensaban “esta carabinera va a sapear, a acusar”.

“La misma situación pasaba con un joteo, palabras referentes a ‘hagamos algo después’, ‘te voy a ver’, ‘ven a mi oficina’. Cuando empezaron a ver que yo puse el pare en esas situaciones, evidentemente empezaron amenazas verbales, escritas, a mi departamento, entre muchas otras cosas”, agregó.

Respecto a cómo fue el momento en que ella gestionó la denuncia, Ilaisa Henríquez dijo que dio cuenta al comisario de su unidad, “con el miedo, evidentemente”, pero que finalmente no recibió el apoyo que esperaba.

“Yo dije, ‘con él voy a tener una red de apoyo y esta situación va a quedar aquí, va a parar’. Y resulta que no fue así. Él no tomó ninguna carta en el asunto y aquí es donde todo se transforma en negativo hacia mi persona”, añadió.

Críticas a Carabineros

Además, Ilaisa Henríquez criticó el hecho de que esté normalizada la sexualización de la mujer. “Lo normalizan hasta tal grado que ya simplemente la solución la tengo que dar yo misma relajándome después de mi turno. Para mí eso no es una solución. No lo fue y no lo va a ser”, reflexionó.

Por otra parte, Henríquez también tuvo dardos hacia la promoción de dos años de Carabineros asegurando que “hizo más aseo que estudios”. “Yo estaba cabreada y le decía a mi familia que estaba chata. Entiendo que hay que embellecer a la institución, pero ¿que sea el fuerte antes que lo otro en una malla curricular maravillosa?”, señaló.

“Yo pasé y te puedo decir que jamás tomé un libro y salí con buenas notas. En la práctica de tiro, disparé dos o tres veces y fue como ‘chao’. Tenía compañeros de promoción que egresaron y que disparaban para cualquier lado y los aprobaban porque no habían horarios para tomar de nuevo la prueba”, testimonió.

“Lo que dicen que del cambio en la generación está maravilloso, pero en la práctica y para quienes estamos dentro, no es así”, añadió, para luego compartir cuánto gana un Carabinero recién egresado: “son líquidos $710.000″, detalló.

Siguiendo con su testimonio, la excarabinera aseguró que el actual director de Carabineros, el General Yañez “sabe todo”.

“Es un tema evidente. Si tú eres jefe de algo, sabes en qué estás metido, la corrupción en que estás metido. Aparte, mi denuncia es interna en Carabineros, y es una situación de delitos graves… Él sabe lo que hay dentro, pero una cosa es que se quiera aparentar que está todo bien y es diferente”, añadió.