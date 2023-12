Exministro Briones llama a “un acuerdo en pensiones”: “No podemos fracasar por tercera vez, con qué cara vamos a mirar a los chilenos”

Chile

El cambio del ánimo fue como un brote: Diego Schalper, diputado RN, dijo que había “disposición de llegar a acuerdos e incluso a evaluar mecanismos de solidaridad que no perjudiquen a la clase media”, en relación al debate previsional. El presidente de la colectividad, Rodrigo Galilea, lo reafirmó: en su partido “siempre estará por los acuerdos” en esta materia, precisó en Radio Futuro.

Ignacio Briones fue ministro de Hacienda durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. También fue presidenciable, pero antes de esto último, participó en la elaboración de una propuesta de reforma previsional. La suma de esas experiencias, que están también influenciadas, en lo político, por el fracaso del segundo proceso constitucional (y que él expresó en una carta “autocrítica”, a la que suscribió con otras 29 figuras de su sector) son un contexto para el llamado que hizo este miércoles, en ADN Hoy, a todos quienes participan del debate previsional, pero en particular a su sector:

“Hay que abrirse a un acuerdo en pensiones, no podemos fracasar por tercera vez, con qué cara vamos a mirar a los chilenos. Eso hay que tener a la vista. No se trata de avalar lo imposible, y no se trata de avalar cualquier acuerdo. Hay que buscar buenos acuerdos, pero para tener la opción de tenerlos, uno tiene que abrirse a alguno. Eso hay que buscar. Además, es bueno aclarar los conceptos: la solidaridad es muchas cosas distintas que para el Gobierno parece solo ser reparto, pero la solidaridad admite al menos dos dimensiones”.

Esas dimensiones las ha impulsado desde el Horizontal, el centro de estudios de centroderecha en el que participa. Una de las dimensiones es la de reparto, en la que “la población activa financia a quienes ya jubilaron o están pronto a jubilar, una transferencia entre generaciones que tiene los problemas propios del reparto, que es la transición demográfica, que lo hace infinanciable e insostenible en el tiempo, e intergeneracionalmente injusto”, explicó.

Y el otro, que “es entre una misma generación, es decir, entre dos personas que cotizan el mismo porcentaje de su sueldo, con aquellas personas que ganan más les pueden transferir parte de su cotización a quienes ganen menos, y en ambos casos esa plata va a un sistema de cuentas individuales. Es ahorro full (...) Si dos personas cotizamos seis puntos, tu tienes más ingresos que yo, de los seis puntos al final vas a recibir cinco en tu cuenta individual y de esos cinco, yo que gano más plata, voy a recibir siete en la cuenta individual. La suma de los dos es 12 y es puro ahorro, y es solidaridad también”.

“Puede haber un seguro social en lo que el Gobierno ha planteado, pero que sea intrageneracional y que en el fondo es puro ahorro, que es lo que chile necesita, que vaya a cuentas individuales, pero en proporción es algo distinta a lo que se contribuyó, pero ahí está la solidaridad”, acotó luego.

Así las cosas, las pensiones actuales, a su juicio, deberían ser enfrentadas vía Pensión Garantizada Universal (PGU). Así, habría ahorro individual, que es lo que defiende su sector, y también “habría un subsidio cruzado en alguna parte, en algún monto por definir, entre una misma generación”.

“Las pensiones se pagan con plata, que no cae del cielo, y la forma cómo la recaudamos tiene un problema: se la cobramos a los trabajadores formales, que tienen salario, contrato. Pero tenemos mucha informalidad, tenemos laguna y no todos tenemos un trabajo formal. Esa recaudación tendrá una base estrecha respecto a lo que necesitamos”, desarrolló más tarde.

A nivel general, y sobre el estado general del debate político actual, hizo un llamado: “Es muy importante recuperar el animus societatis la forma de dialogar y conversar. Chile tiene muchas oportunidades, depende solo de nosotros tomarla y para ello depende solo de nosotros tomarla y para eso, necesitamos volver a la lógica de los acuerdos, pero no de cualquier acuerdo. Es un baile que se hace de a dos. Pero si no hay voluntad para entrar a ese diálogo, el buen acuerdo se escurre. Tenemos una oportunidad, en tiempos difíciles, porque el próximo año estará difícil económicamente, de mirar para arriba. Llevamos mucho tiempo mirando al suelo y eso nos hace mal. Hay que salir de ahí”.

Autocrítica del sector

Los exministros Jaime Bellolio, Isabel Plá y Rodrigo Delgado (UDI), junto a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, firmaron junto a Briones una carta criticando duramente el segundo proceso constitucional. Es “lo que corresponde, es parte esencial de la responsabilidad es hacer la autocrítica”, dijo el extitular de Hacienda.

La calificaron como una propuesta “maximalista”, débil en cuanto a las formas democráticas, y en la que había una gran responsabilidad del Partido Republicano por su presencia en el órgano redactor. Ignacio Briones lo calificó así: “Cuando había que tomar un seguro, se optó por ir al casino. Y los casinos tienen riesgos, y ahí está el resultado. La autocrítica es importante y es lo que fue. Hay que mirar para adelante”.

“Chile Vamos tiene que mirar a futuro en lo que ha sido su historia: un bloque político que es propositivo, dialogante, que puede generar acuerdos, no cualquiera; si buenos, como los que le cambiaron la cara a nuestro país en el retorno a la democracia. Es la vía que no se debe abandonar. Eso no implica renuncia o cobardía, al contrario: es valentía el ponerse de acuerdo con el adversario político en torno a buenos cambios para los chilenos, que sencillamente azuzar la barra brava que es lo que unos hacen, que es más fácil, más simplistas”, precisó luego.

Sus ideas fueron optimistas, si se quiere: “Hay que mirar con un tono positivo hacia adelante, un tono propositivo, salir del maramos de achaques que nos tiene hundidos en la mediocridad. Eso nos tiene muy mal”.

Pero Daza fue, por ejemplo, vocera del ‘A Favor’. ¿Qué rol cumplió? “uno puede ser crítico del proceso y pese a todo, respaldar el texto: cualquier chileno evalúa los pro y los contra y eso los lleva a tomar una decisión. Pero no se trata de convencer a los conversos; sino en un proceso más alto, atraer a los sectores que terminaron no plegándose al texto, que tenía cosas muy importantes, como el indispensable cambio al sistema político, que es la principal tranca al crecimiento económico de Chile hoy”.

“Chile Vamos no fue capaz de marcar una voz propia y en un proceso como este, la responsabilidad la tiene el bloque que tuvo la mayor votación, que fue el Partido Republicano”, planteó luego Briones. Y al cierre del tema, sentenció:

“Es importante que todos asumamos la responsabilidad de lo que votamos. Los chilenos le dieron una enorme mayoría al Partido Republicano y pese a que prometieron no llevarse la pelota para la casa, tendieron a llevársela y el resultado es el que tenemos”, cerró.