Rangers oficializa a su sexta incorporación para la Primera B 2024

Santiago

Si bien su fichaje fue anunciado en Navidad, hoy martes 26 de diciembre se desarrolló la presentación del volante argentino Mauro González a las filas de Rangers de Talca.

Con experiencia tanto en el fútbol argentino como en el chileno, compartió sus motivaciones para unirse al equipo en conferencia de prensa. Según el jugador de 27 años, las conversaciones con el actual director técnico Juan José Luvera y otros miembros del club dejaron en él una impresión positiva y el deseo de contribuir al proyecto de Rangers.

Durante la oficialización de su fichaje, Mauro González comentó que el DT de los piducanos se contactó con él. “Estuvimos hablando, y me contó el deseo de contar conmigo. Como le dije, estoy contento de que me haya llamado, y estoy convencido de este proyecto. Me han hablado muy bien de la institución”.

El argentino también abordó otras ofertas: “Sí, he tenido conversaciones con otras instituciones, es parte del libro de pases. En el caso de Temuco, el técnico tenía el deseo de que continuara, pero no recibí llamadas de dirigentes”

En relación con la hinchada de Rangers, Mauro González expresó: “Sé que la hinchada de Rangers es apasionada y exigente, pero eso es parte del fútbol. Quiero que confíen en nosotros, en este proyecto nuevo. Vamos a dejar lo más alto posible al club. Yo voy a aportar desde donde me toque, y estoy con muchas ganas de iniciar la pretemporada junto a mis compañeros”.

Con estos dichos, el volante trasandino muestra su entusiasmo y compromiso con Rangers de Talca, que junto a él ya suma seis refuerzos para la temporada 2024 de la Primera B: Gastón Rodríguez, Bastián San Juan, Kevin Egaña, Gonzalo Reyes y Milton Alegre.