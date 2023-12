Tenista canadiense arremete contra colegas que arreglan partidos: “En los challengers hay muchos que se dejan sobornar”

Filip Peliwo, tenista canadiense nacionalizado polaco, lanzó duras acusaciones en contra de compañeros de profesión en el circuito.

Lo anterior se debe a que “muchos caen en amaños de partidos para tener cuantiosas ganancias económicas”, situación en que, asegura, él está muy lejos de hacerlo.

“El saldo de mi cuenta bancaria terminó en rojo este año. Por suerte, tenía dinero ahorrado de otras épocas, porque en este 2023 gasté bastante más de lo que gané. Necesito subir mucho mi nivel porque si me quedo con este ranking, será imposible vivir únicamente de mi carrera profesional como tenista”, comenzó diciendo.

En una charla con el medio polaco TVP Sport, el tenista se desahogó con denuncias de lo que hacen algunos tenistas para financiarse.

“Cuando estoy jugando puedo detectar sin problemas a las personas que están allí por las apuestas. La situación mejoró mucho en los últimos años. Sin embargo, denuncia: “Pero esta temporada recibí una propuesta de patrocinio un poco extraña. Me animé a saber más, y tardaron poco en proponerme que me dejara ganar un partido, y a cambio me daban entre 3.000 y 5.000 euros. Informé inmediatamente al director del torneo y a la Unidad por la Integridad del Tenis”.

En esa línea, Peliwo añadió que “estoy convencido de que hay jugadores que se ganan la vida arreglando partidos. De hecho, cuando intentaron que yo colaborara, me dijeron que tienen muchos tenistas del Top 600 trabajando con ellos, pero creo que también en torneos de nivel challenger hay jugadores dejándose sobornar”.

“Se ha mejorado mucho en la detección de estas prácticas, pero diría que se pilla a un 20% como mucho de los que lo hacen”, complementó.

Finalmente, el polaco cerró diciendo que “después de todos los partidos que juego recibo mensajes de amenaza por redes sociales. Jamás he respondido a nadie, simplemente los bloqueo. A mí no me genera un gran estrés emocional, pero no es algo que me gusta”.