Placebo anuncia nueva fecha en Chile tras agotar primer show: cuándo será el concierto y cómo comprar entradas

La icónica banda británica de rock alternativo, Placebo, confirmó una segunda fecha en Santiago, debido a la abrumadora demanda de boletos.

El concierto originalmente programado para el 20 de marzo del 2024 en el Movistar Arena ya se encuentra “sold out”, y como respuesta a la alta demanda, Placebo se presentará nuevamente en el país.

Considerada una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico desde su formación en 1994, Placebo llega a Chile para presentar su octavo álbum, Never Let Me Go. Con éxitos como Surrounded By Spies, Try Better Next Time y Happy Birthday In The Sky” la banda, liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal, promete ofrecer una experiencia sonora inolvidable.

¿Cuándo es el nuevo concierto?

La segunda fecha de Placebo en Chile se llevará a cabo el 21 de marzo del 2024, show que se realizará igualmente en el Movistar Arena.

La preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile comenzará el 3 de enero a las 12:00 horas, mientras que la venta general estará disponible a partir del 5 de enero, también a las 12:00 horas, ambas a través del sistema Puntoticket