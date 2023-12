Miguel Ramírez afronta el regreso de Deportes Iquique a Primera División: “Es poco el tiempo que tenemos para llegar 10 puntos al inicio”

Santiago

En la edición de Los Tenores este viernes, nuestros panelistas charlaron con Miguel Ramírez, que esta semana fue presentado como nuevo entrenador de Deportes Iquique, elenco que será una de las novedades de la Primera División 2024.

Por lo mismo, “Cheíto” remarcó la necesidad de conformar bien el plantel. “Hay 25 jugadores que terminan contrato. Tenemos que pensar más con la cabeza que con el corazón. Al subir de división, tiene más posibilidades de descender. Hacer competitivo al plantel es consolidarlo en Primera División”, explicó en la misma jornada que se oficializó la continuidad de Edson Puch.

A la vez, Miguel Ramírez remarcó la necesidad de que Fernando Carvallo siga trabajando en las divisiones inferiores de Deportes Iquique. “Trabajamos juntos en la UC y la selección chilena, su experiencia como formador es muy importante y mientras más gente de experiencia tengamos para que el proceso de formación sea el adecuado, técnicos como Carvallo, Pedemonte, pueden entregar mucho a la institución. Estaban en conversaciones para su continuidad”, comentó.

Miguel Ramírez y el momento del fútbol chileno

En la charla con Los Tenores, se involucró en el debate respecto de que ningún DT nacional suena para llegar a la banca de la selección chilena, Colo Colo o la U.

“En la medida que los técnicos nacionales podamos hacer buenas temporadas, sin duda que se puede abrir un abanico. Jaime García tiene todas las cualidades para asumir un club grande o la selección. José Luis Sierra, Ivo Basay también lo pueden hacer, con el carácter que tienen. Hay muchos técnicos capacitados para estar en ese ámbito”, dijo, profundizando en la situación del ex técnico de Ñublense, aun sin club.

“No es casualidad que haya tenido esos logros. Me llama la atención que no sea considerado, la explicación la deben dar los clubes grandes”, dijo, a la vez de evaluar, poniendo el ejemplo de Deportes Iquique, en torno a la demora en Colo Colo para encontrar entrenador.

“Si viene un técnico, es importante que los jugadores estén antes que llegue la pretemporada. Hay un período de evaluación, los amistosos, y es poco el tiempo que tenemos para llegar 10 puntos al inicio. A Colo Colo se le va achicando el tiempo. Si el plan A no está listo, debería estar el B, y en este caso no está ni el C ni el D”, dijo Miguel Ramírez, que criticó el aumento a seis extranjeros por plantel en Primera División.

“No estoy de acuerdo. Se ganó la posibilidad de tener un Mundial Sub 20 acá, a nivel clubes es importante darle énfasis al tema cadetes para sumar jóvenes a los planteles y que no sea solo por darles minutos. Siento que hay muchos equipos que tienen abandonado el tema cadetes”, concluyó.