Cony Capelli dice que hubo clasismo al interior de Gran Hermano y revela qué temas tenían prohibido hablar por contrato

Cony Capelli abordó temas sensibles relacionados con la dinámica interna del programa de telerrealidad en una entrevista con Natalia Valdebenito en el pódcast Café con Nata. La reciente ganadora de Gran Hermano Chile admitió la existencia de clasismo entre los participantes, revelando que el origen social, el lugar de residencia y otros factores, influían en las relaciones dentro de la casa.

Durante la conversación con la humorista, Constanza Capelli enfatizó que el clasismo no solo se manifestaba en el programa, sino que también era una realidad en la vida fuera de él. “Era fuerte el tema de dónde tú venías ahí adentro, y es como también en la vida fuera”, afirmó. Luego, agregó: “Digamos las cosas como son, siempre es como ‘ay, él es de Baquedano para abajo’. Todas esas cosas son, lo queramos o no, lamentable o no, es así”.

Según las declaraciones de la ganadora del reality de Chilevisión, había una tendencia a categorizar a las personas según su lugar de origen, su residencia, su apellido y hasta el colegio al que habían asistido. “Cuesta entrar a ese círculo si no eres parte de ahí, de Las Condes, de Providencia, del apellido que tú tengas, de los colegios”, sostuvo Cony Capelli.

Tras ello, Cony Capelli señaló que estas barreras eran una parte natural de la vida y que, aunque fueran reprochables, eran comprensibles en cierta medida. “Siento que es parte natural de la vida. Así como también nosotros nos sentimos más identificados con gente que vive o que tiene nuestro origen, el esfuerzo que hemos tenido, que nos han costado las cosas”, planteó.

Les prohibían hablar de política y de religión

Además de abordar el tema del clasismo, Constanza reveló ciertas restricciones impuestas a los participantes por la producción de Gran Hermano. Según sus declaraciones, se les prohibía hablar de temas contingentes y de debate nacional. Aunque, a pesar de estas restricciones, la reciente ganadora admitió no haberlas respetado completamente.

“Por contrato, no se puede hablar de política. No se puede hablar de política, ni de famosos, ni de religión. No se puede hablar de esos temas”, expuso.