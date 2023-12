“Creo que hay mucha expectativa y mucha ilusión...”: Cony Capelli se sincera sobre su relación con Viviana Acevedo

Cony Capelli abordó la especulación en torno a su relación con Viviana Acevedo. En una intervención en el pódcast Gran Espía, la ganadora de Gran Hermano puso fin a las suposiciones sobre un posible romance y aclaró que su vínculo con Vivi se limita a una amistad cercana.

La vencedora del reality destacó la intensa atención que ha recibido en las redes sociales la conexión entre ella y la futbolista. Sin embargo, señaló que considera injusto alimentar expectativas y desilusiones respecto a la naturaleza de su relación con Viviana Acevedo. “Creo que hay mucha expectativa y mucha ilusión, y creo que también no es justo como seguir alimentándolo”, expresó Cony Capelli.

Tras ello, Cony hizo hincapié en la claridad de su posición, afirmó que su relación con Viviana Acevedo es simplemente de amistad y descartó cualquier posibilidad de que evolucione hacia una relación romántica. Ambas están centradas en sus carreras y proyectos individuales, según argumentó la ganadora de Gran Hermano Chile. La bailarina insistió en que son “amigas, nada más que amigas, y no creo que vaya a suceder algo más que eso”.

Quiere cuidar la amistad

Dirigiéndose directamente a los seguidores que han especulado sobre un posible romance, Constanza afirmó: “No creo que hay que seguir romantizando eso, nosotras somos amigas y muy buenas amigas. Nos apoyamos mucho, nos tenemos mucho cariño y nos hacemos mucho cariño. La gente ve que somos muy cercanas, y sí somos muy cercanas”, poniendo fin a las especulaciones sobre una relación más allá de la amistad.

Reconociendo la atracción física que existe entre ellas, Cony Capelli enfatizó que se trata solo de eso. “Es una atracción física, pero más allá de eso, como una relación o algo así, no. No lo quiero seguir romantizando porque somos amigas y me gusta esa relación que tenemos de amigas”, concluyó.