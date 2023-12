Caso Audios: revelan chat de WhatsApp entre Leonarda Villalobos y esposa de Rodrigo Topelberg que habría detonado el escándalo

Fiscalía

Las indagatorias por el llamado “Caso Audios” o “Caso Hermosilla” sumaron una nueva arista: tras las pesquisas realizadas por el Ministerio Público, se descubrió que la abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del vullado escándalo, le envió la grabación de la conversación a la también abogada Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, quien fuera socio del empresario Daniel Sauer en el factoring Factop.

De acuerdo a información de La Tercera, Villalobos habría señalado ante la fiscalía que la grabación tuvo como objetivo dar cuenta a Topelberg de cómo se estaba manejando Factop, y que no apuntaba a que se diera a conocer, sino para fines personales.

Fueron varios días los que Speisky insistió para que Villalobos le enviara el audio de más de una hora y 45 minutos. El intercambio sería clave para la investigación del ente persecutor en el delito de violación de secreto, en una querella presentada por Daniel Sauer, el que, de acuerdo al mismo medio, habría pedido la declaración de Speisky.

Según peritajes del OS-7 de Carabineros, en un día indeterminado, a las 14.26 de la tarde, Speisky le escribe a Villalobos: “Mándame el audio, que cuando manejo sola puedo escuchar”. A lo que le responde: “Sip ahora” (sic).

Dos horas más tarde, a las 16:36, Speisky le envía un gif con el mensaje: “Aquí esperando”. Villalobos, una hora después, le responde con dos emojis: “🤫🙏🏼”. Y una hora después, siguió Villalobos: “Esperameeeee” y “te lo mandaré, pero tienes que quedarte 🤫🤫🙏🙏🙏🙏🙏”.

La esposa de Topelberg le respondió: : “Pero animal, cómo se ocurre decirme eso, jajaja. A mí, que me grabó la Titi”. Titi sería María ISabel Ahubert, modelo cuyo auge fue en los años 90, expareja de Iván Zamorano y actual esposa de Daniel Sauer.

Villalobos respondió a la referencia: “Esa es una mala persona”. “Pero yo no. Hablaste con Rodri?”, le respondió Speisky. “Si, nada mal”, envió escrito Vilallobos.

La conversación terminó con un “mándame la grabación, perfecto, besos”.

Luego, Speisky insistó vía audio de WhatsApp: “Hola Leito. Sorry, he tenido un fin de semana muy intenso, tengo a mi cuñado en la clínica, pero estoy bien, las niñas están bien, pero tú me debes el envío de la grabación que quiero escucharla completa. Por fis que no se te olvide”.

“Pero si te la envié”, respondió Villalobos, adjuntando una captura de pantalla donde se ve el envío del audio.

Declaración de Sauer

El jueves 14 de diciembre, Sauer declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en calidad de víctima por la denuncia presentada por la en contra de Topenberg. En la ocasión, Octavio Sufán, abogado de Sauer, aseguró:

“No ha tenido comunicación con ellos (los protagonistas del caso), de ningún tipo. Y básicamente, también para buscar el esclarecimiento de los hechos. No hemos tenido ningún contacto con la familia Kleinkopf y mucho menos con don Rodrigo Topelberg. Quien tiene que descartar esto es la justicia”.

Hacia fines de noviembre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de la familia Sauer por haber facilitado casi 10 mil facturas falsas a 100 empresas por cerca de $13 mil millones. El delito sería facilitación de documentación tributaria falsa, asociada al factoring Factop, por un total de $12.988.219.183.