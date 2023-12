“Me sorprende”: alcalde Vodanovic habla de su viralizada foto en inauguración de piscina en Maipú

A inicios del mes de diciembre, una fotografía del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en la inauguración de la temporada de piscinas, se volvió viral a causa de su trabajado físico.

“Se nos viene un verano caluroso, y nos estamos preparando con todo para poder ofrecerle a nuestros vecinos unas vacaciones refrescantes, entretenidas y seguras”, escribió el jefe comunal en su cuenta de Instagram en aquel momento, mensaje que acompañó con imágenes de su chapuzón en la piscina del Parque Municipal.

“Comparta la rutina”

Sin embargo, la publicación de Tomás Vodanovic llamó la atención de los cibernautas a causa del trabajado abdomen del líder comunal, hecho que quedó plasmado en una ola de comentarios cargados de humor.

“Esos abdominales son de puro denunciar a Don Óscar”, “más piscina, menos peluches 👏❤️ resultados evidentes “, “ese six pack alcalde” y “chooo comparte la rutina”, son algunos de los mensajes con los que cuentan las fotografías compartidas por el alcalde.

Fue tal el furor por las imágenes del jefe comunal, que en la feria de Maipú se comercializa merchandising del momento vivido en la piscina.

“Tengo prohibido...”

Aquello fue abordado por el mismo alcalde Vodanoovic este miércoles, quien afirmó estar “sorprendido” por esta situación, es más, en el matinal Buenos Días a Todos de TVN expuso a modo de broma: “Tengo prohibido por mi equipo seguir yendo a la piscina”.

“Me río (de la situación). Me sorprende, no entiendo por qué, pero a veces puede frustrar. Hago un montón de pega, un montón de proyectos mucho más importantes y concretos y no salgan en ningún lado y esa tontera se viraliza tanto, pero nada, me lo tomo en buena onda, con cariño”, agregó el líder comunal.

Y en la misma y para cerrar, el alcalde Vodanovic señaló: “La gente me molesta mucho”.