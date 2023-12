La desesperada medida de Huracán, para retener a Rodrigo Echeverría, ante el interés de Boca Juniors

La guerra está desatada. Con un rendimiento brillante, Rodrigo Echeverría se ganó la titularidad en Huracán de Argentina, lo que desató la locura de su entrenador en ese momento, Diego Martínez.

El problema para el “Globo”, es que el adiestrador pidió hace algunos días dejar Parque Patricios para negociar con Juan Román Riquelme, y así pavimentar su arribo a Boca Juniors.

A La Bombonera, Martínez quiere llegar con Echeverría de la mano. Así lo vienen asegurando hace varios días los medios trasandinos como Olé, y este martes se vivió un nuevo round entre las partes.

En conversación con TyC Sports, el mandamás del “Globo”, David Garzón, adelantó que si Boca se quiere llevar los servicios del volante de La Roja, tendrán que meterse la mano al bolsillo.

“A nosotros solamente nos llegaron rumores, no hubo ninguna oferta concreta por el jugador. Huracán va a hacer uso de la opción de compra de Rodrigo. Lo queremos en el campeonato y no estamos dispuestos a entrar en conversación”, esgrimió.

Según el citado medio, Huracán tendrá que desembolsar US$ 500 mil por el 80% del pase del formado en la Universidad de Chile, considerando que su pase pertenece a Everton de Viña del Mar. De concretarse aquello, su vínculo se extenderá hasta fines del 2026.

De cualquier manera, hasta el arribo de Martínez a la banca de Boca está compleja. Pese a la intención del adiestrador de dejar Parque Patricios, lo cierto es que en Huracán no lo dejarán partir fácilmente.

“Lo nuestro es claro. Lo que le pedimos a Martínez es la comisión por adelantado, que es lo que ya le habíamos pagado por un año de contrato, y los seis meses de contrato. No nos queremos abusar porque es Boca y pedir una boludez de dinero. Lo único que pedimos es lo que restaba de contrato y lo que pagamos por adelantado”, dijo David Garzón

Cerró advirtiendo que “si Boca me llama porque está interesado en algún jugador me sentaré a escuchar. En el caso de que quieran a (Rodrigo) Echeverría, va a ser caro. Es un jugador de Selección y viene jugando muy bien. Pero como dije, al corto plazo no tenemos intención de venderlo. Queremos que siga con nosotros el torneo que viene”, finalizó el mandamás de Huracán.