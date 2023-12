¡Máxima incomodidad! Paula Pavic reveló que el Chino Ríos llevó a su nueva polola a la casa que aún comparten

Paula Pavic lanzó un reclamo de aquellos. Uno donde disparó contra su expareja, el Chino Ríos y una llamativa conducta.

Resulta que la emprendedora fue consultada en su cuenta de Instagram por cómo estaba sobrellevando la separación con el tenista.

Esto porque aún estaría compartiendo la misma vivienda, donde también viven sus hijos. Y la respuesta impactó.

Esto porque contó que hace algunos días el deportista había llevado nada menos que a su actual polola, de apenas 18 años, a su casa.

Paula Pavic y la incómoda convivencia con el Chino Ríos

Así, Pavic indicó que “él diciendo que no va a dejar que mi mamá pise mi casa, que eso me hace dar cuenta de que no es mía, que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa, pero ayer trajo a su polola a la casa”.

Luego, agregó que “entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede llegar a la casa”, en un llamativo reclamo.

Incluso, antes de esto ya había revelado que estaban manteniendo algunos problemas económicos en esta nueva convivencia. “El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata” para pagar las cuentas de su hogar.

“Le hice un detalle a grandes rasgos de lo que se pagó, y me dijo que no, que quería más detallado. Ahí me di cuenta de que no iba a caer en esa manipulación de ‘voy a hacer lo que quieras, porque necesito tu plata para pagar las tarjetas’”, manifestó.

De esta forma, Paula Pavic no lo estaría pasando del todo bien en esta nueva forma de convivir con el Chino Ríos, con complicaciones financieras y sentimentales de por medio.