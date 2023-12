Le llovieron las críticas: el coqueteo de Lucas Passerini con Boca Juniors pensando en el 2024

Pasó por el Municipal de La Cisterna y el Nicolás Chahuán Nazar, para terminar quizá en La Bombonera. Es la realidad de Lucas Passerini, ex delantero de Palestino y Unión La Calera, hoy en Belgrano de Córdoba.

El ariete, que remató como goleador de la Copa de la Liga trasandina 2023 con 10 tantos, se destapó este semestre en Córdoba, y es uno de los nombres que suena en los grandes de Buenos Aires para el 2024.

Sin embargo, el ex “árabe” y “cementero” decidió que le gustaría jugar en Boca Juniors, esto en relación con el posible arribo de Diego Martínez a la banca del “xeneize”.

El entrenador argentino dejó Huracán y será el nuevo adiestrador de Boca Juniors, si es que Juan Román Riquelme gana las elecciones presidenciales. Martínez es conocido de Passerini, por ello los deseos del ariete de llegar a La Bombonera.

“No lo tuve en Estudiantes de Buenos Aires, no tuve la oportunidad, pero sí lo seguí mucho. Tengo compañeros que lo han tenido y hablan muy bien del él y su cuerpo técnico y de cómo trabaja”, dijo en conversación con DSports.

“Me gustaría ser dirigido por él, es un entrenador con un estilo de juego que llama mucho la atención. En los que equipos en los que estuvo ha puesto su idea. Es muy cercano a los jugadores, el grupo que agarra lo recibe de buena manera y plasma la idea que quiere en la cancha. Eso habla de cómo trabaja, de cómo es cercano al grupo de jugadores y es uno de los mejores entrenadores del futbol argentino. Uno quiere que lo dirijan esas clases de entrenadores. Sería un sueño para mí y para mi carrera, por todo lo que implica”, complementó el ariete trasandino.

Lucas Passerini llegó a reemplazar a Pablo Vegetti y tiene contrato hasta el 2026 con Belgrano, por lo que cualquier equipo que desee contar con los goles del ariete, tendrá que sentarse a conversar con la dirigencia del “pirata”.

“Hoy en día estoy viviendo una realidad que no esperaba. Más allá de que estaba preparado, salir goleador de la Copa de la Liga en Argentina es algo que no esperaba. Estar hablando de esto que me quiere un equipo es sorpresa y me da felicidad porque uno trabaja para eso”, reflexionó.