Patricia Maldonado anuncia el fin de “Las indomables” y revela el día de su último episodio

La reconocida animadora Patricia Maldonado anunció recientemente el fin de Las Indomables, el programa de YouTube que conducía junto a Catalina Pulido. La decisión de poner fin al proyecto, que ha estado en la plataforma durante casi cuatro años, se debe a la dificultad de compatibilizarlo con sus otros compromisos laborales.

La revelación de Paty Maldonado se llevó a cabo durante su participación en el programa Tal Cual. En sus declaraciones, expresó que la intención inicial era comunicar la finalización del programa el 30 de diciembre, pero consideraron relevante compartir la noticia anticipadamente con su audiencia.

En cuanto a las razones detrás de esta decisión, Patricia Maldonado mencionó que la recepción económica del programa fue significativa, pero hizo hincapié en que el proyecto no se concibió con fines de lucro. “Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, casi 4 años”, sostuvo.

“Hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucros”, añadió.

¿Cuándo se emitirá el último episodio de Las Indomables?

Patricia Maldonado también proporcionó detalles sobre sus planes futuros. Confirmó que continuará en el programa de TV+, Tal Cual. Mientras que, Catalina Pulido se enfocará en sus proyectos personales que no están relacionados con la televisión. Además, la expanelista de Mucho Gusto compartió que una de las razones para poner fin al programa es la saturación de su agenda debido a sus espectáculos tipo stand up a nivel nacional.

“Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara, dando una opinión que muchas veces, incluso los de la misma línea de uno, no están de acuerdo”, expresó la animadora del programa de YouTube. El último capítulo de Las Indomables está programado para el próximo 28 de diciembre, marcando así el cierre de una etapa en la carrera mediática de Maldonado y Pulido en la plataforma digital.