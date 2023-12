“Es una bajeza”: diputada Flores anuncia que pasará a Comisión de Ética a Manouchehri por fuerte discusión y supuesto gesto obsceno

La diputada Camila Flores (RN) calificó como una bajeza la reacción del diputado y presidente de la bancada socialista, Daniel Manouchehri, quien tuvo una discusión con su par Cristian Labbé (UDI), y luego habría realizado un gesto obsceno hacia los parlamentarios de Chile Vamos.

La situación ocurrió durante una sesión sobre la investigación de presunto contrabando o venta de ropa falsificada por La Polar. En ese momento, Manouchehri expresó su molestia porque diputados de derecha salieron a hacer un punto de prensa, por lo que el quorum se estaba viendo afectado.

Luego, el socialista fue llamado a rendir el informe de la comisión investigadora, pero la sesión se suspendió tras surgir gritos entre los parlamentarios. Desde la oposición afirmaron que Manouchehri se rascó la cara y en eso habría levantado el dedo de al medio, según consignó La Tercera.

¡URGENTE! Expulsan a diputado socialista Daniel Manouchehri de la cámara por violencia hacia diputadas mujeres. pic.twitter.com/Vy2PWWuni1 — ClintJoselito 🇨🇱🇮🇱 (@ClintJoselito) December 13, 2023

“Es una bajeza, es una grosería”

Tras esto, Flores señaló que “lo que hizo el diputado Manouchehri es inaceptable, es una bajeza, es una grosería y una falta de respeto para todos los parlamentarios y especialmente para las mujeres que estamos en este hemiciclo”.

“Estamos solicitando los videos, los videos no mienten y ninguno de nosotros los parlamentarios, tampoco”, agregó Flores.

Asimismo, afirmó que “hemos emplazado al presidente de la Cámara para que lo sancione, pero sin perjuicio de eso nosotros vamos a pedir las más altas sanciones a la Comisión de Ética”.

“Ven cosas sórdidas”

A las afueras del lugar, Daniel Manouchehri relató que “hicimos una denuncia porque la Sala estuvo a punto de suspenderse. Los diputados de Chile Vamos y los Republicanos estaban haciendo un show con la prensa afuera”.

“Posteriormente, hubo una solicitud de ellos de no debatir respecto del informe de La Polar. Ustedes pueden ver en las imágenes cuando yo me dirigí a la Sala, yo no di el acuerdo para que se generara un debate que creíamos que era importante (...) Se generó una situación que yo la verdad que entiendo poco cuando se acercan a la Sala de una manera bastante descontrolada”, añadió.

Finalmente, descartó haber realizado un gesto obsceno: “Yo no haría eso, creo que la imaginación de ellos o las mentes sórdidas normalmente ven cosas sórdidas”.