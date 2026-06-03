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El duro informe de Contraloría que complica al MOP: puentes sin revisar desde 2016 en Chile

La auditoría reveló retrasos masivos en inspecciones, fallas en los registros y estructuras con evaluaciones desfavorables que siguen sin intervención.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / AgenciaUno

Una auditoría de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el estado de los puentes de la red vial pública, tras detectar graves falencias en la gestión, inspección y mantención de estas estructuras por parte de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El informe, que revisó el período entre enero de 2022 y marzo de 2025, reveló que más del 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección establecidos e incluso existen viaductos que no han sido revisados desde 2016.

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Entre los hallazgos más preocupantes figura la existencia de puentes con daños significativos que permanecen sin intervención desde hace años. El reporte menciona el caso de una estructura ubicada en la comuna de Lolol, en la Región de O’Higgins, que mantiene una evaluación técnica desfavorable desde 2021 y que, pese a ello, continúa sin reparaciones.

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Además, se identificaron puentes que no cuentan con evaluaciones estructurales registradas, lo que impide conocer su estado real y dificulta la planificación de inversiones y trabajos de conservación.

La auditoría también detectó problemas en los sistemas informáticos utilizados por el MOP para administrar la información de los puentes. Según Contraloría, existen diferencias entre las plataformas FEMN e i3MOP, con registros duplicados, datos incompletos y antecedentes contradictorios, además de estructuras que carecen de información básica. Estas inconsistencias afectan la toma de decisiones y retrasan intervenciones consideradas urgentes.

Ante este escenario, el organismo fiscalizador instruyó a la Dirección de Vialidad adoptar una serie de medidas correctivas, entre ellas depurar y unificar las bases de datos, garantizar el cumplimiento de los programas de inspección y acelerar las mantenciones pendientes, especialmente en los puentes con daños detectados hace años. Asimismo, ordenó fortalecer los mecanismos de control, supervisión y respaldo técnico de los proyectos vinculados a la infraestructura vial del país.

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