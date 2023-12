“The last dance”: la peculiar despedida del referato para Ángelo Hermosilla / Leonardo Rubilar

Santiago

En la jornada de ayer viernes, en medio de la definición del monarca del Campeonato Nacional 2023, el partido entre Curicó Unido y Colo Colo marcó el último partido como juez profesional para Ángelo Hermosilla.

A sus 45 años, el juez dejará de ser parte de las nóminas por parte del Comité de Árbitros de la ANFP y también a nivel Conmebol, donde también ha participado como parte del VAR.

Sin embargo, al margen de lo especial que fue la jornada para Ángelo Hermosilla en el estadio La Granja, el propio árbitro se encargó de dejar un recuerdo para la posteridad.

Todo porque dejó un particular detalle en las tarjetas que utilizó para dirigir el partido, no solamente estampando la fecha y los equipos involucrados, sino también coronando aquello con la frase “The last dance”, aludiendo a su retiro y parafraseando al documental de Netflix que narró la etapa final de Michael Jordan en los Chicago Bulls.