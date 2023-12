Yanara Aedo y los incumplimientos con el fútbol femenino en Chile: “Era algo que se veía venir”

Santiago

Durante el desarrollo de un evento de cierre de año de Nike, la volante nacional Yanara Aedo conversó con ADN para hacer un balance de la temporada en la que se afianzó como titular en La Roja Femenina y se consagró campeona nacional con Colo Colo.

“A nivel personal y colectivo, ha sido un año muy lindo y estoy contenta por eso (...) Ha sido una temporada muy buena para mí en lo deportivo. He cumplido muchos de los objetivos que me tracé cuando volví a Chile. Quería reencantarme con el fútbol, lo hice y mi rendimiento subió mucho. Clasifiqué con Colo Colo a la Copa Libertadores y poner a Colo Colo donde se merece, ya fui campeona dos veces acá. Me he sentido muy bien, he podido jugar casi todo”, comentó la jugadora de 30 años, que valoró la gestión de Tatiele Silveira en las albas.

“Con Tati nos hemos sentido muy cómodas, hemos aprendido mucho. Es una entrenadora muy exigente, tenemos clara la identidad de nuestro juego con y sin balón. Estamos contentas con ella”, explicó Yanara Aedo, apuntando a sacar lecciones de lo hecho este año en Copa Libertadores con miras a la próxima temporada.

“Quizá hay varias jóvenes y faltaba nutrirse de experiencia, al final eso te va dando cómo manejar ese tipo de partido. Creo que nos vamos a reforzar y traeremos gente de mayor experiencia para ir a buscar una Copa Libertadores”, remarcó.

Yanara Aedo y el recambio de La Roja Femenina

En el diálogo con ADN, destacó la gestión de Luis Mena en su primer año a cargo de la selección. “Estamos contentas con lo que se está haciendo y el grupo humano que está trabajando. Sentimos que estamos avanzando mucho. Siempre uno tiene cosas que mejorar, hemos ido de a poco. Nos faltaba siempre en lo físico, en velocidad de juego, y lo hicimos bien ante un equipo físico como Nueva Zelanda. Es ir adquiriendo experiencia para la gente que se va sumando, más de la mitad son jugadoras nuevas”, comentó, junto con lamentar el retiro de Christiane Endler.

“Uno se intenta acostumbrar, pero nunca te vas a acostumbrar a no tener a la mejor arquera del mundo en el arco. La manera de sacarlo adelante es jugando de manera colectiva”, remarcó una de las más experimentadas del plantel nacional.

Por lo mismo, y como referente del fútbol femenino, hizo su particular análisis respecto al hecho de que 35 de los 36 equipos del país hayan sido multados por incumplimientos laborales. “Cuando estás dentro del fútbol femenino, era algo que se veía venir. En Colo Colo no tenemos nada que decir, sino agradecer. Me parece bien que los clubes se den cuenta de que las ramas no se dejan tiradas y que el fútbol femenino es un estilo de vida, hay jugadoras que se dedican a esto y tienen que tomarlas como jugadoras profesionales. Está bien, para que de una vez por todas los clubes entiendan que se tiene que apoyar y respaldar el fútbol femenino”, concluyó Yanara Aedo.