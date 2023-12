Santiago City es suspendido por tres años en ANFA por censurar a la prensa

Santiago

Esta semana, la Comisión de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) resolvió la acusación que pesaba contra Santiago City tras lo ocurrido el pasado 28 de octubre, en su partido por la Tercera División ante Deportes Colchagua.

Todo luego de las denuncias en contra del elenco de la Región Metropolitana por cortar los cables a los medios de prensa presentes en el encuentro, con tal de impedir la cobertura del compromiso.

Al momento de desarrollar la investigación, en ANFA apuntaron que el presidente de Santiago City, quien tiene sanciones de inhabilidad vigentes, amenazó al oficial de turno luego que se planteara la regularidad, a quien le señaló: “Flaco, no compliquemos las cosas, si no quiero que no entre nadie, no entra nadie. ¿O quieres tener problemas?”, remarcaron en el informe.

Eso, sumado a un “constante desacato respecto de sanciones previamente impuestas”, llevó a la Comisión de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur a resolver una suspensión de tres años al club, el cual podrá apelar a la sanción que lo tendría al margen de la actividad hasta finales de 2026.

En parelelo, también resolvieron otras sanciones, pero ante un elenco que se enfrentó a Santiago City: Provincial Ranco. Todo luego que en el 31 de octubre se verificó la invasión al campo tras el partido, además de la agresión de los hinchas al cuerpo arbitral y al preparador físico del elenco metropolitano. Dicha situación le costará la suspensión por un año y medio al elenco de la Región de los Ríos.