Nicolás Núñez identifica a los jugadores más comprometidos para enfrentar a La Calera: “Están a muerte con el objetivo que queremos lograr”

Chile

Nicolás Núñez, DT de Universidad Católica, habló en la previa de la última fecha del Campeonato Nacional 2023, en la cual los “Cruzados” visitarán a Unión La Calera y el equipo que gane asegurará su cupo para la Copa Sudamericana 2024.

“Es un partido importantísimo y trascendental para un objetivo claro, que con las irregularidades nuestras, llegamos dependiendo de nosotros para conseguir ese objetivo, eso lo valoro muchísimo”, señaló el técnico de la UC en rueda de prensa.

“A pesar de ser irregulares, nos ganamos la posibilidad de depender de nosotros. Tenemos la conciencia de eso, es importantísimo, nos ganamos la oportunidad y es la última que tenemos para tener un 2024 muy diferente con con una copa internacional”, agregó en la misma línea.

El “Nico” reconoció que algunos jugadores que no seguirán en el club podrían tener el foco puesto en otra cosa que no sea entrar a la Sudamericana. Por lo mismo, aseguró que “en mi rol, lo más importante es elegir a quienes ves con ese grado de compromiso y lo he visto, estoy seguro de que con quienes vamos a contar están a muerte con el objetivo que queremos lograr”.

Por último, Nicolás Núñez se mostró entusiasmado por el armado del equipo para los objetivos del próximo año. “Algo que me apasiona y seduce es lo que podríamos vislumbrar para el 2024, en ese proceso estaremos en diciembre y ojalá partiendo enero tengamos a la mayoría del plantel. Será importante iniciar el trabajo todos juntos”, añadió.

¿Cuándo y a qué hora juega La Calera vs la UC?

Unión La Calera y Universidad Católica se enfrentarán este sábado 9 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Los “Cementeros” marchan séptimos con 41 puntos y los “Cruzados” están octavos con 39 unidades.