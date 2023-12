Mauricio Bustamante relata cómo viven palestinos e israelíes los dos meses del conflicto entre Israel y Hamás

Este jueves 7 de diciembre se cumplen dos meses desde que el grupo islamista Hamás irrumpió por sorpresa en varios puntos del sur de Israel, tomando más de 200 rehenes y asesinando a más de mil ciudadanos de ese país, acción que repercutió en una fuerte ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu, conflicto que hasta la fecha ha dejado más de 16 mil muertos a ambos lados de la frontera según cifras entregadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En ese lugar, se encuentra el periodista y conductor de La Prueba de ADN, Mauricio Bustamante, quien ha podido palpitar la dureza del conflicto y la crudeza de los relatos de palestinos e israelíes, en medio de las declaraciones cruzadas entre la ONU que pide a Israel bajar la intensidad de sus ataques a una golpeada Franja de Gaza, donde el 70% de los muertos serían niños y mujeres.

Dos meses del conflicto

Así, a dos meses de iniciado el conflicto entre Israel y Hamás, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Khamis, indicó que si bien el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a crear un “genocidio”.

“Israel como todos los estados tiene el derecho a la legítima defensa, pero la legítima defensa no te da derecho a cometer crímenes de guerra, no te da derecho a asesinar niños, no te da derecho a bombardear hospitales, a bombardear campos de refugiados, a bombardear iglesias, uno tiene derecho a la legítima defensa, pero no a cometer un genocidio, y eso es impactante, no ha habido una gota de proporcionalidad. Incluso en la guerra hay normas que hay que respetar y eso Israel no lo ha hecho”, dijo Khamis.

Por su parte, el periodista Henrique Cymerman señaló que “cómo se puede terminar con un grupo que mata a más judíos en un solo día desde Auschwitz, el día con más víctimas judías con 1.250 muertos, que viola chicas jóvenes, que mutila y corta cabezas de bebés, que quema a personas vivas y se lleva a 245 personas hacia Gaza como secuestrados, ancianas que fueron supervivientes del holocausto y bebés de 10 meses usados como escudos humanos, que lleva a Israel a Gaza”.

En ese sentido, Mauricio Bustamante además indicó que tuvo la oportunidad de visitar uno de los kibutz atacados por Hamás el 7 de octubre pasado, y pudo conversar con el padre de dos jóvenes que se mantienen secuestrados por el grupo islamista, quien además tiene algunas observaciones hacia los ataques de Israel en Gaza, al apuntar que esos mismos misiles pueden terminar con la vida de los rehenes israelíes.