Gustavo Quinteros pone metas para su continuidad en Colo Colo: “Deberíamos aspirar a fortalecer el equipo para salir campeón”

Santiago

En la previa al duelo en que este viernes Colo Colo visitará a Curicó Unido en la última fecha del Campeonato Nacional 2023, el entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, reconoció que, luego de aquel compromiso, comenzarán las negociaciones por su eventual renovación de contrato.

“Después de este partido se va a hablar con la dirigencia. La prioridad siempre la va a tener Colo Colo para continuar y ellos me han manifestado la posibilidad de seguir, pero vamos a hablar del proyecto que viene. Si en ese proyecto, yo soy el entrenador indicado para serlo, lo haremos. Si no, supongo que vendrá otro entrenador. Ojalá charlar clasificados directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay que esperar. Estoy muy feliz en el club, de mi parte no va a haber ningún problema, siempre teniendo en cuenta el proyecto deportivo”, explicitó el DT del “Cacique”, quien hizo un balance positivo del año al margen de quedar fuera de la pelea por el título.

“Tuvimos una muy buena temporada más allá de todos los problemas que tuvimos. No tengo duda que para el año, con la incorporación de jugadores determinados, podemos salir campeón y fortalecerlo para jugar Copa Libertadores. Ese es el proceso que se debe dar en los clubes grandes”, apuntó Gustavo Quinteros, quien afrontó a su modo lo planteado por Arturo Vidal en torno a la falta de un proyecto deportivo para Colo Colo.

“No puedo decir nada sobre lo que dijo Vidal, pero nosotros llegamos con el objetivo de que este equipo gigante no jugara en la B. En 2021 el equipo lo rearmamos y estuvimos muy cerca de ser campeón. El equipo que salió campeón del 2022 era el que teníamos que reforzar este año, no se pudo y no esperábamos eso. Este es un año de transición. El año que viene deberíamos aspirar a fortalecer el equipo para salir campeón y ser un equipo fuerte en Copa Libertadores”, explicó, junto con descartar que esta temporada sea ya un fin de ciclo para su liderazgo en el club.

“Los ciclos se terminan cuando no se aspira a otro nivel. En Chile he salido campeón en los dos equipos que he dirigido, todos los procesos que cumplí en Chile fueron exitosos. Los ciclos, para los que saben de fútbol, los hemos cumplido muy bien. Ahora se va a exigir dar un paso más y el club tendrá que tomar una decisión”, advirtió el DT albo, apuntando a tener paciencia de cara a las negociaciones que comenzarán tras el duelo del viernes ante Curicó Unido.