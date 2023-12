Histórico técnico sudamericano le hace la cruz total a Arturo Vidal: “No está para Boca ni para Argentina”

Mucho se ha especulado con una posible llegada de Arturo Vidal a Boca Juniors para la temporada 2024.

El mediocampista chileno es uno de los favoritos de Juan Román Riquelme y podría reforzar al elenco xeneize si este último gana las elecciones, aunque hay algunos detractores con el fichaje de Vidal.

El nivel actual del criollo genera algunas dudas en Argentina. Reinaldo Merlo, DT campeón con River Plate y Racing de Avellaneda, habló sobre las posibles llegadas del “King” y del ex seleccionado trasandino Éver Banega.

“Yo creo que en Boca se va a quedar Cavani nada más, lo otro es de empresarios que lo están moviendo para después colocarlo en otro lado. Para Boca no están, ni para el fútbol argentino”, lanzó.

En esa línea, fue tajante en señalar que “hoy no están. Los he visto a los dos a nivel selección, son grandes jugadores, pero en este fútbol tan dinámico y difícil, no los veo”, añadió.