“The Marvels” logra un negativo récord dentro del UCM y el CEO de Disney explicó el porqué

No es secreto para nadie que el Universo Cinematográfico de Marvel atraviesa por un mal momento, algo que se agudiza con el rendimiento de The Marvels, que alcanzó un récord negativo.

La película secuela de Capitana Marvel asomaba como un atractivo proyecto de la franquicia, donde se juntan tres heroínas que ha ganado su espacio poco a poco. Además, marcaba un hito al ser la primera protagonizada únicamente por mujeres.

Sin embargo, el hype que pudo haber generado el título con Carol Danvers/Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan/Ms. Marvel no fue suficiente para despertar el interés real de los fanáticos.

Este bajo apoyo y respaldo de la gente quedó reflejado en las recaudaciones de taquilla, siendo tan bajo que lo llevó a convertirse en el mayor fracaso del UCM. Hasta el momento, ni siquiera alcanzan los $200 millones de dólares, quedando estancado en los $197M a nivel mundial.

Todo esto a menos de un mes de su estreno, pero siendo bastante decidor y decepcionante. En la misma línea, desde The Walt Disney Company se han visto superados y se refirieron directamente al caso.

“Ahora que la taquilla de The Marvels está aminorando, dejaremos de informar los ingresos brutos internacionales/globales de este título durante los fines de semana”, anunciaron a través de un comunicado oficial.

Con esto dan a entender que no prevén un repunte de la película, incluso con una extensa presencia en cartelera, ya que se estima que estaría en los cines hasta el fin de semana de Año Nuevo.

Los puntos que jugaron en contra del proyecto

Más allá de la decisión de no informar más sobre las recaudaciones de la cinta, y la posibilidad de que llegue antes de tiempo al servicio de streaming vía Disney+, desde la casa del Ratón Mickey profundizaron aún más.

En el NYT DealBook Summit 2023, Bob Iger, SEO de Disney, intentó explicar por dónde pasaría este fracaso, apuntando al seguimiento y monitoreo de su desarrollo. Esto, debido a que se enfrentó a varias restricciones impuestas durante su rodaje debido a las exigencias de la pandemia por el Covid-19.

“The Marvels se rodó durante el confinamiento del virus y no hubo suficiente supervisión en el set -por parte de los ejecutivos-”, recogió The Hollywood Reporter.

Para algunos, esto podría justificar algunas falencias, aunque para otro sector de fanáticos y críticos no es excusa suficiente para lo que se presentó en pantalla. Asimismo, se apela a que la dirección pudo haber tenido mayor libertad por esto mismo, con mayor margen de libertad creativa.

Bajo este contexto, la directora Nia DaCosta, abordó algunos puntos claves que fueron criticados, específicamente la duración. “Realmente quería que fuera menos de dos horas”, comenzó reconociendo.

“Siento que no hay necesidad de tenerlo mucho tiempo si no lo necesitas, porque 1 hora y 45 minutos es bastante promedio para una película, así que todos estábamos muy emocionados, solo creo que haces lo correcto para la película. Ni siquiera sabía de esto del tiempo de ejecución hasta que creo que se informó sobre ello”, añadió.