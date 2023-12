“¿El mismo que criticas tú?”: Hernán Caputto protagoniza tenso cruce con periodista tras derrota de Ñublense ante Huachipato

Chile

Hernán Caputto, DT de Ñublense, protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa tras caer en Chillán ante Huachipato este domingo, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023.

Todo surgió a raíz de la pregunta que realizó un comentarista de Radio Sabrosona. “Cuando salió Lorenzo Reyes, pusiste un defensa y Ñublense necesitaba salir a buscar el triunfo en los últimos minutos. ¿Te parece que fuiste muy defensivo en esa situación?”, consultó el periodista.

Esta pregunta no le agradó al entrenador de los “Diablos Rojos”, quien entró en un duro diálogo con el comentarista. “¿Tú piensas que fui muy defensivo? ¿Qué hubieses hecho tú?”, indicó Caputto como contrapregunta.

“Hubiese puesto a algún delantero, estaba Andrés Vilches”, respondió el comunicador radial, pero el técnico trasandino volvió a arremeter: “¿El mismo que criticas tú? Parece que en vez de ser cronista o periodista, no sé cuál es tu profesión... ¿Te molesta?”.

En seguida, el DT de Ñublense se mostró en desacuerdo con la intervención del periodista. “Es una opinión personal y me parece lógica. No estoy de acuerdo con el análisis, es totalmente erróneo y solo busca problemas. No la comparto”, mencionó.

Por último, justo cuando otro reportero iba a realizar su pregunta, Hernán Caputto lo interrumpió para aclarar su postura tras escuchar lo que estaban informando desde Radio Sabrosona. “Disculpen, es que de la radio están diciendo que me enojé. No es un enojo. No estoy de acuerdo con lo que dicen. Tú en vivo estás diciendo ‘Hernán se enojó'. Estoy molesto”, concluyó