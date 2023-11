Survivor Series WarGames 2023: dónde, cuándo y a qué hora ver el nuevo evento de WWE

Uno de los eventos de WWE considerado de los “Cuatro Grandes” se realizará este fin de semana, el cual tendrá lugar en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois.

Se trata de Survivor Series, quien en su versión 2023 mantendrá la tónica del último año con la estipulación WarGames.

La modalidad WarGames trata de dos ring que se utilizan en una misma pelea, ambos bajo una estructura metálica similar a las luchas Hell in a Cell, donde dos equipos se enfrentan. Para esta ocasión, serán cinco los luchadores que compondrán cada team.

Este evento será el escenario para el retorno de Randy Orton, superestrella que volverá al ring tras casi un año y medio fuera por lesión, y será parte del Team RAW.

¿Otro retorno?

Además de “The Viper”, muchos rumores apuntan a que Survivor Series 2023 será el evento en el cual un viejo conocido podría retornar a la compañía.

Tras su polémico paso por All Elite Wrestling (AEW), el nombre de CM Punk ha vuelto a sonar en WWE, y aunque muchos entendidos del tema han afirmado la improbabilidad de que “The Best in the World” vuelva a pisar un ring de la empresa, otros han dejado caer sus dudas sobre esto, no descartando una sorpresiva aparición.

¿Cuándo es Survivor Series 2023?

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois.

¿A qué hora es el evento?

Esta nueva edición de “La Serie de los Sobrevivientes” arrancará a contar de las 21:00 horas con el preshow, dando paso al evento principal a contar de las 22:00 horas.

¿Dónde lo puedo ver?

El PLE se podrá ver por WWE Network y Peacock, mientras que la previa se transmitirá a través de WWE Network, Peacock y las redes sociales de WWE, que incluyen Youtube.

Cartelera