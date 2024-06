Periodista contó cómo fue la brutal nueva confesión de Hugo Bustamante, asesino de Ámbar: “Soy un psicópata... te tengo un regalo”

El relato de cómo Ivonne Toro logró la nueva confesión de Hugo Bustamante es completamente escalofriante.

Es que la periodista fue a quien el asesino de Ámbar le reveló el paradero de dos cadáveres de personas a las que asesinó años atrás y de las que nada se sabía.

Una conversación tenebrosa, que se dio en el marco de un libro que está escribiendo la comunicadora sobre la cruel muerte de la joven en Villa Alemana.

Un deceso que le dio a este sujeto el apelativo del “asesino del tambor”, y que dejó en shock a las policías, que efectivamente encontraron nuevos restos en su misma propiedad de calle Covadonga.

Hugo Bustamante, un psicópata

Así, la reportera manifestó en conversación con Meganoticias Alerta cómo es la espeluznante personalidad de Bustamante.

“A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que, ojalá, encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona”, indicó.

Toro comentó que le consultó al hombre si había matado a más personas, a lo que él le reconoció que “eso no sale en ninguna parte”.

Entonces, le comentó que valoraba el haber sido tratado como persona en sus conversaciones. Y la periodista le respondió que “yo le digo que sí, que él es una persona y considero que es una persona y que merece el respeto que merece una persona y también que eres un psicópata. Eres las dos cosas”.

Ante esto, el criminal lanzó la inesperada confesión de sus dos desconocidos crímenes. Y que le habría develado que “yo estoy frente al espejo, me miro y digo: ‘Soy un psicópata’. Me has conmovido, te tengo un regalo’ (...) Y antes de que yo diga nada me dice: ‘Sobre su pregunta, anote’, y me entrega estos datos. ¡Fue súper impactante!”.

Para un libro de investigación próximo a salir sobre la historia de Ámbar, su asesino, Hugo Bustamante, me confesó otros dos crímenes. Dos personas desparecidas desde 1996, 9 años antes del doble homicidio de Verónica y Quenito. Parte de eso, aquí: https://t.co/HEJjKOYw7E — Ivonne Toro Agurto (@UnatalToro) June 7, 2024

De esta forma, Hugo Bustamante le entregó el paradero de sus desconocidas víctimas, que efectivamente fueron halladas en el lugar que señaló.