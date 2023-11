Zac Efron está dispuesto a cumplir un último deseo de Matthew Perry: “Me sentiría muy honrado”

La muerte de Matthew Perry sigue doliendo y dando de qué hablar, sobre todo en el mundo del entretenimiento, desde donde apareció una importante declaración de Zac Efron con miras al futuro.

Mientras los homenajes, mensajes especiales y el recuerdo sigue latente, el intérprete eternamente recordado por su salto a la fama en High School Musical declaró que le gustaría cumplir uno de los últimos deseos del hombre detrás de Chandler Bing en Friends.

Hay que recordar que en su momento Perry mencionó que le gustaría realizar una película autobiográfica en la que pudiera plasmar todo lo que vivió; con altos y bajos.

Así, en una sentida conversación con Extra TV, Efron abordó directamente el punto y se propuso rendirle tributo desde la propia industria cinematográfica.

“Me sentiría muy honrado. Hacerlo sería extraordinario. Todavía estoy devastado por el hecho de que ya no esté”, declaró el actor próximo a estrenar The Iron Claw.

Una película especial para ambos

Lo cierto es que este emotivo deseo de Zac Efron no surge de la nada, ya que hay más de una razón detrás para querer estar presente en la biopic de Matthew Perry.

En primera instancia, hay que destacar que trabajaron juntos en 2009 para la película 17 otra vez. En aquel film, ambos actores interpretan al mismo personaje en diferentes edades.

Bajo la misma línea, se sabe que Matthew quería que fuera el propio Zac quien lo interprete a él mismo en su película biográfica.

La última persona que fue vista con él públicamente relató: “Dijo que quería que Zac Efron lo interpretara como una versión más joven de él mismo y que pronto le pediría que lo hiciera“.

“Estaba ansioso por compartir más sobre su historia y su recuperación de la adicción. Por eso estaba muy optimista y feliz con todo lo que quería hacer“, comentó a ET Canadá.