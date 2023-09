Esposa de Bruce Willis actualiza su complejo estado de salud: “Es una bendición y una maldición”

El estado de salud del actor estadounidense Bruce Willis sigue siendo delicado. Así lo corroboró su esposa Emma Heming Willis durante las últimas horas en una entrevista emitida por el programa Today.

La mujer entregó una nueva actualización en torno al presente del protagonista de Duro de matar y Pulp fiction, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal y se alejó definitivamente de la actuación en marzo de 2022, tras el anuncio de su familia.

“Lo que he aprendido es que la demencia es difícil. Es duro para la persona diagnosticada y también para la familia”, partió diciendo Heming. “Cuando dicen que esta es una enfermedad familiar, realmente lo es”.

Según aclaró, parte del proceso del núcleo del actor de 68 años se ha basado en la honestidad, sobre todo de cara a los hijos pequeños que comparte la pareja. “Les hacemos saber de qué se trata. Porque no quiero que haya ningún estigma y vergüenza por el diagnóstico de su padre”, señaló.

“Es difícil saberlo”, dijo la mujer luego de que le preguntaran si Bruce Willis es consiente o no de su complejo presente. Un proceso en que la pareja que se ha encargado de todos sus cuidados y que actualmente define como “una bendición y una maldición”.

La actualización despierta interés, no solo porque se trata de una celebridad. Actualmente, no existe una cura o un tratamiento que pueda mejorar la limitante condición médica. Una que puede afectar el habla, aquellos movimientos más cotidianos e incluso la personalidad.

“A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda centrarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación“, escribió la familia del intérprete en febrero de este año.

Revisa la entrevista a Emma Hemings a continuación:

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.

“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf

— TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023