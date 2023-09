“Sigan sus sueños, dejen las drogas”: ‘Marcianeke’ comparte potente mensaje a sus fans tras su show en las Fondas del Parque O’Higgins

En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias en Chile durante este 2023, Matías Muñoz, mejor conocido como ‘Marcianeke‘ compartió un potente mensaje a sus fans tras su show en las Fondas del Parque O’Higgins.

En conversación con Radio ADN, el cantante de música urbana reveló que hace tiempo no se siente bien anímicamente, pero que tras su performance en el O’Higgins se siente “más seguro que nunca” y aseguró que “volvió con todo“.

“Volví con todo”

“Estuve pasando por un mal momento, por inseguridades mías, pero de aquí salí más seguro que nunca. Me doy cuenta que la gente siempre quiso apoyarme y que siempre siguió apoyándome, así que voy a seguir. Volví con todo, eso ya es un hecho“, sostuvo.

En esa línea, Marcianeke señaló que este fue uno de los primeros shows, donde ya la rompió. Y le entregó sus agradecimientos a todos los fans que siempre lo han apoyado, ya sea escuchando su música o a través de redes sociales. “Me siento más que contento, más que agradecido, me sacan de miles de dudas. Por ustedes estoy haciendo todo lo que hago“, expresó.

El espectáculo del artista fue uno de los primeros en presentarse en el recinto durante este sábado 16 de septiembre. Su show estuvo marcado por sus reconocidas conocidas canciones “Dímelo má” y “Muñeca“, pero esta vez causó sorpresa al aparecer junto a su equipo con atuendos completo de la Fórmula 1, específicamente de Ferrari.

Al respecto, el cantante urbano reveló que “estamos haciendo algo totalmente diferente para darnos el valor que realmente merecemos. Así que, estamos dándole a todos un show como corresponde, con vestimenta, con coreografía, pasándola bien, interactuando, cosa que yo no hacía”.

“Estas Fiestas Patrias me he dedicado 100% a trabajar, para poder pasarla bien con ustedes. Pero haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo, poniéndome serio”, agregó.

“Dejen las drogas”

Finalmente, ‘Marcianeke’ le entregó un potente mensaje a su público. “Sigan sus sueños, dejen las drogas, no anden encerrándose, perdiendo el tiempo. Ahorren ese tiempo haciendo ejercicio, yo ahora en vez de estar encerrado en mi pieza prefiero hacer deporte en mi casa, sino voy a un gimnasio. Estoy tratando de rodearme de personas que hagan ejercicio, estoy achicando mi círculo, caminen con gente que de verdad les sume“.