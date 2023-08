“Es muy celoso”: Ignacia Michelson da la razones de su quiebre con Marcianeke

Han pasado muchas semanas desde que Ignacia Michelson y Marcianeke anunciaron el fin de su relación. Luego de muchos rumores y de declaraciones entre ellos, la pareja le puso oficialmente a su romance. Después de meses juntos, los dos dejaron en el pasado el amor que se tenían. Y recientemente, la influencer reveló la razón de este quiebre amoroso.

Acerca de su presente sin el cantante del género urbano, en conversación con Publimetro, Nacha Michelson señaló que “mi corazón sana muy rápido. O sea, no sufro por amor, yo sufro por dinero. El amor ya quedó atrás hace mucho tiempo (…) Me encanta amar, cuando estoy con alguien amo un montón. Pero cuando término al otro día ya se me olvidó“.

“Con Marcianeke terminamos bien. Yo lo quiero un montón, él sabe y yo sé que él me quiere un montón“, añadió después.

Las causas del fin su relación

Más adelante, la influencer expuso las causas del fin de su romance con Marcianeke. “A su alrededor no le gusta como yo soy y a mí tampoco me gusta como es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces, eso hizo que no funcionaron las cosas“, sostuvo.

Tras ello, Ignacia Michelson aseguró que aunque terminó de buena manera con el reggaetonero, este último no se lo tomó de la mejor manera. “Él se enojó mucho, porque es un hombre, ya sabes… Es muy celoso por cosas que conmigo no van“, afirmó.

Y minuto después, la influencer declaró que “para cualquier cosa yo siempre voy a estar para él y él lo sabe“.

Finalmente, al ser consultado si volvería con Marcianeke, Ignacia Michelson respondió: “No, uno no vuelve y si las cosas no funcionaron una vez… Es muy difícil que vuelvan a funcionar de nuevo. Ya cometí ese error una vez y no lo voy a volver a cometer“.