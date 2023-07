“Para que la gente cambie el chip”: el ‘chofer animador’ revela cómo alegra las mañanas de los pasajeros

Este jueves, el chofer del transporte público del Gran Santiago (Red), Elías Lobos, quien se volvió viral a través de redes sociales por animar y locutear durante todo el trayecto a los pasajeros, aseguró que lo hace para que la gente “cambie el chip“.

En conversación con ADN Te Acompaña de Noche, el ‘chofer animador‘, el cual trabaja en el recorrido 406 que une las comunas de Las Condes y Pudahuel manifestó que es “para que las personas se bajen con otro chip, para que la gente no se baje como subió“.

El conductor que se ha vuelto viral en Tik Tok explicó que el show “solo lo hago en los semáforos y en los paraderos cuando la gente se va subiendo a la micro. Ahí, yo les doy la bienvenida, los saludo, le tiro una buena onda y a la gente eso le cambia el chip, quedan sorprendidos”.

“Un día de descanso”

“Yo siempre les digo, no se asusten, porque aquí estamos en vivo en el Transantiago, sácame una sonrisa, aquí tú vas a llevar un viaje más alegre conmigo, con el ‘Tito en vivo'”, agregó. En esa línea, el conductor aseguró que “la gente se alegra, incluso, hay gente que se ha puesto a llorar y me dicen ‘oye amigo, gracias por tu energía, me cambiaste el día‘”.

Respecto al motivo de su buena actitud con los pasajeros, Elías señaló que “a mí el Transantiago me hizo cambiar, porque dije pucha todos los días, andamos enojados porque no tenemos un buen descanso, tenemos un puro día, por eso como gremio estamos peleando porque sean dos“.

“Nosotros tenemos muchas licencias médicas, porque con un día de descanso no nos basta“, aclaró. Por ello, el ‘chofer animador’ dijo que está “sacando la cara por los colegas, darles un descanso”.

Historia

En marzo pasado, el matinal Buenos Días a Todos dio a conocer la historia de Elías Lobos, quien llegó años atrás a Santiago a la casa de unos tíos, ya que se crió en el Sename.

Actualmente, además de trabajar como chofer del Transantiago, ejerce como soldador y gasfitería en sus tiempos libres. “Por mi trabajo, el tiempo lo tengo bien reducido, tengo tres hijos maravillosos, una esposa, así que estoy focalizado en mi familia, en el trabajo y si tiene alguna peguita, pueden contactarme a través de mis redes sociales”, afirmó.

Salud mental

Finalmente, Elías puntualizó que intenta animarle las mañanas a los pasajeros producto de la importancia de la salud mental, ya que “en estos tiempos hay harta gente que anda con depresión o ansiedad“.

@kapitaloficial ¡Pura alegría! 📷 Este divertido #conductor del recorrido 406 del #Transantiago sabe que un viaje puede ser un poco tedioso, por eso alegra a los pasajeros apenas suben al vehículo. 📷📷 Tal como se aprecia en el registro, que se volvió viral en #TikTok, el conductor le pregunta a un joven cómo se llama y cuál es su destino, con una prendida música de fondo que recuerda a los más icónicos locutores de radio. ¿Te gustaría subirte a su micro? [📷: TikTok _depressed.mode] ♬ sonido original – kapitaloficial

Revisa la entrevista completa acá