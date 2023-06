Este viernes, en una nueva fiscalización vehicular llevada a cabo por Carabineros en diversas comunas de la Región Metropolitana, un hombre fue multado por transitar con su hija sin la silla requerida para niños, hecho que quedó grabado por las cámaras de televisión y que concluyó de una particular manera.

En concreto, el matinal Contigo en la Mañana de CHV, captó el momento en que los policías procedieron a controlar a un furgón de carga, instante en donde se percataron que el conductor iba acompañado de un adulto con una menor en el asiento delantero del auto.

Ahí, carabineros procedieron a anunciar que le cursarían una infracción por transitar con una niña en la silla especialidad, a lo el sujeto de nombre Bastián respondió: “Soy un hombre de esfuerzo, de familia, y esto no es como un auto, por eso no la puedo llevar atrás (…) tengo los papeles al día, ahora voy a trabajar a la feria”.

La multa

Tras estos dichos, efectivos policiales procedieron a multar al chofer, quien fue citado al tribunal para pagar dicha multa. “No tengo para pagar, ando pato, y me van a sacar una infracción”, respondió el sujeto mostrando su billetera vacía.

Al respecto, uno de los carabineros presentes en el lugar explicó que pese a que este caso involucra un furgón de carga, “todo vehículo tiene que respetar la normativa de la Ley de Tránsito (…) y si es de carga no puede mantener a la menor adelante”.

A esto, Bastián contestó: “Voy con mi familia a trabajar a la feria, soy independiente, no tengo antecedentes (…) es un furgón de carga, no es un auto y no tengo otro asiento atrás y no tengo otro auto, somos de bajo recurso, vendo artículos de aseo”.

A los minutos de emitirse su caso, la periodista del matinal mencionado afirmó que los televidentes, al ver el caso de este hombre y su familia, se ofrecieron a pagar la multa.

En tanto, uno de los animadores del espacio, Julio César Rodríguez, afirmó: “Nosotros lo podemos ayudar, que nos deje sus datos, para que le pongan un asiento atrás y le puedan poner su silla”.