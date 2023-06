Vuelve “The Best in the World”: CM Punk regresará a AEW en el nuevo show Collision

Nueve meses debieron pasar para que CM Punk volviera al ring de All Elite Wrestling (AEW) tras la polémica que generó tras bastidores.

Durante la emisión del programa AEW Dynamite, el gerente general de la compañía, Tony Khan, anunció que el retorno de “The Best in the World” se dará el próximo sábado 17 de junio.

En detalle, el luchador de Chicago volverá a los encordados en el debut del nuevo show AEW Collision, el cual se llevará a cabo precisamente en la ciudad del estado de Illinois.

BREAKING NEWS

As announced by #AEW CEO & GM @tonyrkhan on #AEWDynamite, @CMPunk returns to #AEW on Saturday, June 17 for the premiere episode #AEWCollision LIVE from the @UnitedCenter in Chicago!

Get your tickets NOW at https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/2hPrJgCFxM

— All Elite Wrestling (@AEW) June 1, 2023