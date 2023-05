“Vas a salir pa’ atrás”: Natalia Valdebenito arremete contra Denisse Malebrán por amistad con Rodolfo Carter

La comediante Natalia Valdebenito y la cantante Denisse Malebrán protagonizaron un acalorado cruce de opiniones en redes sociales, a causa de la amistad de la integrante de Saiko con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Todo comenzó cuando la intérprete respondió a cuestionamientos hechos por cibernautas en Twitter, luego de dar a conocer la relación personal que mantiene con el jefe comunal.

“Tener sentimientos de afecto y cariño por alguien le parece horroroso? Con todo lo que está pasando en el país, a paso rápido por la ultra, eso la horroriza? A mí me parece lo más normal ‘querer’, tener amigos diferentes y aprender de esas diferencias”, expuso la cantante en respuesta a @sari_mellafe.

Tras esto, y luego que el mismo usuario manifestará tener “sentimientos de afecto por una persona que desfalcó a su comuna, que ataca al Presidente Boric constantemente y que pertenece al mismo sector político que Pinochet me parece horroroso”, Denisse Malebrán descartó las acusaciones contra el alcalde Carter.

“Vivo en la Florida y no hay desfalco; existe misma inconsistencia administrativa que en Stgo/Maipu/Valpo y quizás cuántas+. Diferencias políticas no nos convierte en enemigos. Claramente no hablamos de un pinochetista y es OBVIO que su juicio al Pdte no lo comparto”, escribió la artista.

“Es un chanta…”

Luego de estos dichos, se incluyó en la conversación Natalia Valdebenito y manifestó: “No lo defiendas. Vas a salir pa’ atrás. Que sea tu amigo es irrelevante. Es un chanta y siempre es mejor ver la realidad”.

A lo anterior, Malebrán contestó: “No estoy defendiendo a nadie. Uds. me están interpelando por tener un amigo que no les gusta e intenté de una forma muy amable hacerles ver que no todos nos separamos por colores políticos a la hora de sentir cariño. No tendría por qué darles explicaciones ni las estoy dando”.

Pero esto no quedó ahí, ya que Valdebenito arremetió nuevamente contra la cantante de Saiko y tuiteó: “Tu amigo es un chanta. Y aunque no es amable esta forma de definirlo, creo que el concepto le queda chico. Es oportunista”.

“Ha utilizado la desgracia ajena para hacer su show. Tu cariño por él es irrelevante cuando estamos frente a un peligro político. Tú deberías saberlo ya”, cerró la comediante.