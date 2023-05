“Que le toque a otro también”: el airado reclamo de una mujer que ha sido vocal 12 veces consecutivas

Cientos de vocales de mesa se han desplegado en los locales de votación de todo el país para la elección de los integrantes del Consejo Constitucional. Y entre todos estos ciudadanos que se han hecho presente para cumplir con su deber cívico, está Lucinda Carolina López Órdenes, quien ha sido 12 veces vocal de mesa.

La mujer de 55 de años habló con T13 acerca de su experiencia como ciudadana designada por Servel en este deber cívico. En esta ocasión, a Lucina López le tocó cumplir con esta función en Estación Mapocho, un local de votación que no operaba desde hace décadas.

Así, al ser consultada por la periodista de Canal 13, Mónica Pérez, acerca de las 12 veces que ha sido vocal de meses, señaló que lo ha sido “desde el 94 (…) Me he salvado de dos o de tres. Las anteriores no salí, pero salí ahora de reemplazo (…) No niego que lo he pasado bien, pero que le toque a otro también po“.

“Que elijan a alguien más”

Más adelante, la señora mencionó los locales de votación en los que ha estado en todas estas elecciones en las que ha sido designada vocal de mesa. “He estado en medio Santiago. Empecé en el Liceo 1, en el Liceo Aplicación, en Avenida España, en el Inacap que está en Almirante Barroso y ahora aquí“, contó.

Posteriormente, la reportera de T13 le concedió a la señora Lucinda López unos segundos para que se desahogara en televisión por todas las veces que ha sido vocal de mesa. Además, para que aproveche de dirigirse al Servel por este hecho. “Que elijan a otra persona. Ya tengo 55 años. Que elijan a alguien más“, reclamó.

Finalmente, a Lucinda López le preguntaron por su familia, y respondió que está “solita (…) Acostumbrada ya. Pero, todas las veces, ya están acostumbrados que automáticamente…“.