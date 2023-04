Ana Gabriel protagoniza incómodo momento durante transmisión en vivo y recibe críticas en redes sociales

Ana Gabriel volvió a protagonizar una controversia, esta vez por el mal trato que tuvo con una de sus asistentes durante una transmisión en vivo. La cantante le estaba mostrando cómo se maquillaba antes de un espectáculo a su audiencia, cuando se le salió un desatinado comentario a alguien que la acompañaba.

Cuando la transmisión llevaba cerca de 20 minutos, Ana Gabriel le dijo a su audiencia: “voy a detener el live un poquito porque voy a levantarme y ahorita me vuelvo a conectar”. En ese instante se escucha a una persona responder: “okey”.

La cantante presionó su teléfono, intentando pausar la transmisión, pero no se dio cuenta de que no sucedió lo que quería. Sin saber que la cámara seguía grabando, la cantante se giró hacia la persona que la acompañaba y comenzó a reprenderla: “Diana, estás contestando y estoy hablándole a la gente. Estoy hablándole a la gente y tú contestas. Le estoy diciendo a la gente: ‘ahorita regreso’, y ‘okey’, me dices tú”.

🤡 La cantante #AnaGabriel que se mostró molesta durante una transmisión en vivo, no se dio cuenta de que seguía ante el público. pic.twitter.com/AzrD9KMm5h — El Observador del Centro (@CntroObservador) April 4, 2023

Reacciones negativas

La grabación del incidente generó reacciones negativas en Internet debido a su actirud. “Se nota que es súper petulante”, “qué pesada, no sabe ni hacer un live”, “tenía un mejor concepto de ella, pero si con esas pequeñeces le habla así, no me imagino cómo sería por otra cosa”, “qué bueno que cada día la red nos demuestra la verdadera cara de las personas”.

A finales de febrero, la cantante mexicana, fue abucheada por el público en un concierto en Los Ángeles cuando comenzó a hablar de la política de Latinoamérica, lo que terminó con ella anunciando su retiro.

Ana Gabriel está actualmente en medio de su gira “Por Amor a Ustedes World Tour”, presentándose en varios países durante el año.