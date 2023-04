The Cure podría visitar Chile en su próxima gira por Sudamérica

The Cure, la icónica banda británica liderada por Robert Smith, ya está preparando su paso por Sudamérica durante su próxima gira mundial. A través de su cuenta de Twitter, Smith anunció que México y siete países de Sudamérica formarán parte de su tour. Según La Tercera, Chile estaría entre los países mencionados, con un posible concierto en noviembre.

PS. DETAILS OF SHOWS IN MEXICO AND SEVEN OF THE TWELVE SOVEREIGN STATES OF SOUTH AMERICA BEFORE THE END OF THE MONTH… #ShowsOfALostWorld2023

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) April 4, 2023