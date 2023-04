Harry Styles rechazó ser el príncipe Eric en “La Sirenita”: quería papeles “más oscuros”

Harry Styles no quiso ser parte del mundo de La Sirenita. El actor de Don’t Worry Darling estaba en conversaciones para interpretar al príncipe Eric en la versión live action del clásico de Disney. Sin embargo, el ganador del Grammy acabó rechazando el papel.

“Nos reunimos con él. Estuvo encantador. Un tipo maravilloso”, dijo el directo Rob Marshall a Entertainment Weekly. “Pero al final del día, realmente sintió que quería irse y hacer las películas que terminó haciendo, que eran algo más oscuras”.

Styles protagonizó el thriller psicológico Don’t Worry Darling y el romance queer My Policeman, ambas estrenadas en 2022.

“Para muchos jóvenes músicos como Harry, estás tratando de labrar tu camino y no quieres ser visto como un cantante, necesariamente”, agregó Marshall. “Por eso quería hacer algo que no perteneciera al género musical, para ampliar sus horizontes. Fue una idea divertida con la que jugar, pero al final, siempre pienso que las cosas suceden por una razón. Estoy muy contento de tener a dos personas jóvenes y nuevas en la película”.

El príncipe Eric será interpretado por el actor británico Jonah Hauer-King, que apareció en la serie limitada de la BBC, The Little Women.

El futuro de Styles como actor

Además de La Sirenita de Disney, Styles estuvo en la carrera para interpretar a Elvis Presley en la épica Elvis de Baz Luhrmann. El director reveló que aunque Styles fue uno de los principales candidatos, no se atrevió a elegir a un ícono mundial como Styles.

“Harry es un actor con mucho talento. Trabajaría en algo con él [pero] el verdadero problema con Harry es que es Harry Styles”, dijo Luhrmann. “Él ya es un icono”.

Otro proyecto al que estuvo vinculado es el próximo remake de Nosferatu, de Robert Eggers, pero abandonó el proyecto debido a conflictos con la agenda de su gira. A Styles se le propuso interpretar a Hutter, el protagonista principal. En su lugar, se cree que Nicholas Hoult se hará cargo del papel, con Bill Skarsgård como Drácula y Lily-Rose Depp como la mujer a la que persigue. Willem Dafoe y Aaron Taylor-Johnson completan el reparto.

Styles declaró a Rolling Stone: “No creo que haga una película en mucho tiempo. Gran parte de la actuación es no hacer nada, esperar. Y si esa es la peor parte, entonces es un trabajo bastante bueno. Pero esa parte no me parece tan satisfactoria. Me gusta hacerlo en el momento, pero no creo que lo haga mucho”.