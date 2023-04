Chris Evans quiere que su Capitán América regrese, pero no todavía

Chris Evans alcanzó la fama internacional interpretando al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, dejó atrás al querido personaje en Avengers: Endgame después de dar vida a Steve Rogers en seis películas. Desde su salida, los fans de Marvel han estado esperando su regreso como Steve Rogers, ya que en teoría sigue vivo.

Pero parece que por ahora tendrán que seguir esperando. En su intervención en la convención de fans C2E2 en Chicago, Evans dijo que un posible regreso del Capitán América “no se siente del todo bien” en este momento. Sin embargo, Evans admitió que contar más historias del Capitán América le atrae, por lo que por lo menos queda un poco de esperanza.

“Es difícil, porque mira, amo ese papel profundamente”, dijo Evans cuando se le preguntó sobre volver como Capitán América. “Significa mucho para mí, y de verdad. Creo que hay más historias de Steve Rogers que contar, seguro. Pero al mismo tiempo, soy muy, muy precioso con él … es como esta pequeña cosa brillante que tengo que amo tanto, y yo simplemente no quiero echar a perder de ninguna manera”.

“Por mucho que esté conectado a ese papel y me encante contar esas historias y trabajar con esa gente, ahora mismo no me siento del todo bien”, finalizó el actor.

El futuro del Capitán América

Avengers: Endgame terminó con el Steve Rogers de Chris Evans entregando el escudo del Capitán América al Sam Wilson/Falcon de Anthony Mackie. La serie de Disney+ El Halcón y el Soldado de Invierno se centró en parte en Sam mientras se reconciliaba con lo que sería convertirse en el nuevo Capitán América.

La próxima película de Marvel Capitán América: Nuevo Orden Mundial contará con Mackie como el nuevo Capitán América.